【襲擊律師】涉銅鑼灣街頭「私了」律師　3人判監19至34個月1人入教導所 

▲ 事務律師陳子遷疑於2020年5月在銅鑼灣街頭，譴責示威者破壞店舖，遭大批人士「私了」受傷，陳的頭、耳及左手需縫針。（資料圖片）

事務律師陳子遷疑於2020年5月在銅鑼灣街頭，譴責示威者破壞店舖，遭大批人士「私了」受傷，陳的頭、耳及左手需縫針。4名涉案男子早前於區域法院承認暴動等罪，3人今（4日）被判監19至34個月，餘下的17歲被告判入教導所。法官判刑時指，各被告非帶領角色，但他們的角色明顯令事件升溫，受害人沒有受更嚴重的傷害是不幸中之大幸。

本案被告為唐健帮（31歲，貨車司機）、譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25 歲，無業）及王浩雲(17歲），譽、鄭及王早前承認1項非法集結罪及1項有意圖傷人罪。唐則原否認1項暴動及1項有意圖而傷人罪，被裁定表證成立後改為承認控罪。

控罪指，被告於2020年5月24日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，以及連同其他身份不詳的人，意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

暫委法官判刑時指，涉案非法集結由網上發起，屬有預謀下進行，但未有證據顯示手法精密。暫委法官指，當日有逾千名示威者破壞公物及堵路，其間受害人因譴責示威者行為而受襲。

暫委法官指，受害人受襲1分多鐘，範圍約20多米，涉及20多名施襲者。施襲者均是自發、即興參與，未有受酒精或藥物影響，4名被告非帶領角色，但他們的角色明顯令事件升溫，受害人沒有受更嚴重的傷害是不幸中之大幸。暫委法官又指，案中有人兇狠地襲擊受害人頭部，稍一不慎便會鑄成大錯。

暫委法官又指，唐率先襲擊受害人，明顯令非法集結加入暴力元素，將唐判監34個月。暫委法官另考慮到其餘被告認罪以及有悔意等因素，判譽及鄭分別入獄25及19個月，王則判入教導所。

暫委法官判刑後勉勵各被告指，希望他們忘記背後，努力面前，將來繼續為社會貢獻。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟