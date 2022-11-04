【超能使者】沈震軒演《喜愛夜蒲2》成轉捩點　感激陳欣妍5年來默默扶持

▲ 沈震軒希望在影圈發力。

娛樂圈多的是俊男美女，沈震軒（Sammy）自然是其中之一，幸運的是他多年前就已有了極具話題的代表作，即《喜愛夜蒲2》中的夜場花花公子。眨眼10年，當年大膽敢為的年輕演員，已在電視、電影界，甚至音樂圈走了一轉。未來，他磨拳擦掌，準備好在電影世界繼續努力！

過去幾年，沈震軒北上發展，參與過各種拍攝，既有電視劇、電影，也有古裝、時裝種類，累積了不少有趣經驗。近日TVB播映中的《超能使者》，則是他兩年前的作品。

兩地演藝工作文化自然不同，Sammy直言有限制亦有優勢：「自己在兩地都拍過古裝片，會發現用普通話去演繹更自然。」他之前在內地與鍾欣潼（阿嬌）合作電影《封神：妲己》，兩人分飾紂王與妲己。「尤其用廣東話在古裝劇中說一些語氣重的台詞，像『你躝出去』總是有種不自然；但用普通話唸『你給我滾』，就馬上氣勢加倍而且更順口。」

▲ 沈震軒簽約英皇，未來工作重心將回歸香港電影。（攝影：湯致遠）

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不過當演繹時裝劇時，就讓他少了即興發揮的機會。「我想這也是香港的拍攝特色，大家會融入角色、當時情況、氣氛去『爆肚』，這對於演員來說是很好玩的事。但在內地拍攝，他們習慣依足既定劇本去演，而且就算我想爆肚，也因為不熟悉普通話而很難『爆』。」

不怕被過去定型

於無綫訓練班畢業出道的他，輾轉換過不同公司，近日簽約英皇娛樂，也是基於機緣巧合。「因為之前和阿嬌合作，機緣之下接觸英皇並簽約，未來會有更多電影工作。」

說到演戲，Sammy經驗其實相當豐富，早在2006年的《新紮師妹3》、《門徒》等電影中客串一角，但都屬過眼即忘的無名角色，就像他出道初期在無綫不少劇集中飾演的閒角。直至2012年，人生出現轉捩點，獲邀演出《喜愛夜蒲2》的男配角。「當時不覺得這個角色有甚麼爭議，因為做演員不應該有限制，不可能只演一些形象正面的角色。」

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事實上當年仍屬無綫藝人的Sammy，因為參演戲中放浪形骸的角色，面對不少閒言。他早前就在個人臉書發布長文剖白當時心情，指自己非常興奮獲得導演青睞參演此主要角色，即使不少人並不支持，甚至連當時的上司，無綫高層曾勵珍亦表示不適合，但他仍堅持接拍。

角色後來為他得到第32屆香港電影金像獎最佳新演員的提名，說苦盡甘來或許有點誇張，但他的努力付出確實得到認同。而且因生動演繹一名放蕩不羈的花花公子，之後好幾年，沈震軒本人都被認定為花心，彷彿與角色分不開。

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演好奸角卻被觀眾唾罵，這種投射既是對演員的一種間接讚賞，卻也容易被定型。「其實我覺得很幸運，能夠遇到一個這麼被記得的角色。做演員最怕是你做完，大家話：『咦？原來你做過呢個？』而且我會想，《喜愛夜蒲2》這齣戲，大家入場焦點當然是在一眾女演員，但我都可以被大家留意，甚至成為這麼多年來的記憶點，其實是很勁的。」

疫情曾令演藝界、電影圈停頓，近月市道明顯復甦，作為演員，Sammy直言覺得自己在這個複雜的年代還能繼續演戲，已比很多人幸運。「我喜歡表演藝術和娛樂事業，戲劇裏的世界令我著迷。」

滿足獲女友支持

早前在個人IG上載了與女朋友陳欣妍（Shirley）在沙灘的甜蜜合照，被大眾猜測是否求婚成功。Sammy哈哈大笑，既不承認亦沒否認：「應該是因為我很少Post相，所以大家比較大反應。不過是開心的，我們現在很穩定、很開心。」

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與女友拍拖5年，當中有好幾年都需要長時間留在內地工作，儼如異地戀情。「她很好，很體諒我的工作，但我也覺得是時候回來了，現在一起住，有人在身邊互相照顧、支持的感覺真的非常好。」說起女友時滿臉甜蜜，更大讚女友令自己變得更好。「她是個很開心的人，所以我和她在一起，變得不再執?，可以放鬆面對不同事情，她令我的脾氣變好。」

聽Sammy一句接一句誇獎女友，但情侶相處難免有爭執，何況同住一個屋簷下。「我們當然都有摩擦，不可能完全沒有，但不會把問題過夜，很快就沒事。而且很多事我們可以一起傾，像是我對於打扮沒有太多想法，她就會給我很多意見。」語畢，Sammy再甜滋滋強調一句：「有人在身邊一起扶持、商量，真的很好。」

記者：王嵐

髮型：kel@HH

場地：Mustard Seed Co-Working Space