【幼兒教育】每年逾千人報K1爭200學額　寶血培養自主學習面試重品格

▲ 寶血幼稚園每年有逾千人報讀，爭200個K1學額。

位於跑馬地的寶血幼稚園是本地具名氣的老牌學校，以高廣度教學教導學生如何計劃、實踐和反思檢討，亦給予學生自主學習權，讓他們發現問題，並找方法解決。老師對學生的親切關懷，也令很多舊生畢業後仍念念不忘，甚至重返母校影婚紗相，一切都緣於一個「情」字。

甘麗貞修女任職寶血幼稚園校長長達40多年，看著很多小朋友成長。學校重視培養學生品格，教導禮讓、分享等概念，而在課程設計上，寶血自24年前採用高廣度教學法，提升孩子的學習興趣和解決困難的能力，從而增強他們的自信心。

▲ 位於跑馬地的寶血幼稚園是本地具名氣的老牌學校。（ 湯致遠攝）

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高廣度教學

副校長馬秀琼補充，高廣度教學有3個重要進程，包括計劃、工作和回顧，她舉例，在做陶工創作時，在「計劃」環節，學生先要做自己的設計，製作「計劃書」，然後開始「工作」，實踐計劃途中有問題亦可作改變；而在「回顧」環節，老師會分享部分小朋友無法解決的問題，一個人的學習經驗，可以讓全班豐富起來。

老師的角色很重要，他們要從旁觀察，適當指導，讓小朋友發現自己的問題，然後去解決。

馬副校長亦提及，有高班學生其中一個課題是「準備升小」，在比較小學和幼稚園的學習環境時，他們發現幼稚園沒有籃球場，於是他們想辦法在課室內製作一個球場，而且自己訂立遊戲規則，再一起玩耍。

這個經驗不是坐下來聽書就得到，而是從做中學。

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重視家校合作

幼稚園以主題式教學，學習範疇圍繞小朋友生活，例如「餐盒裡的秘密」以小朋友的飲食、作息健康為題，與小朋友探討他們愛吃和不愛吃的食物，並透過親子工作，將孩子不愛吃的食物，嘗試用另一種烹調方式，過程中，親子要搜集食譜，分享煮食過程和食後感，從而改善偏食問題。

甘修女提及，家校合作對小朋友發展十分重要，每個主題學習，家長都會參與其中，例如做資料搜集、工作紙和活動；過往舉辦親子吊飾比賽、閱讀計劃等，家長都樂意參與配合，父母與學校同步培育孩子可以事半功倍。

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專科專教

寶血部分科目會採用專科專教，包括英文、普通話及藝術科，馬副校長指出，這些專科老師都接受了幼師培訓，有幼稚園老師的資歷，但同時可用專科知識去配合小朋友發展，而專科的課程也會配合課程主題設計，令學習更完整。

學校一向深受家長歡迎，甘修女認為，這與老師的耐心教導和愛心有關，特別在小朋友遇到困難時，一份鼓勵支持更為重要，亦培養出學生對學校的歸屬感。

不少學生升上小學後，仍不時回校探望老師，回到自己的課室和座位，回味昔日時光。早年更有一名舊生帶同未婚妻，返回母校拍攝婚紗照，原來未婚妻也是寶血畢業生，兩人相識後才知道大家在同一個校園成長，

能夠與自己相愛的人一起成長，是很大的感觸。

▲ 寶血幼稚園位於跑馬地。（ 湯致遠攝）

面試貼士

寶血不設PN班，甘修女表示，每年都約有1000人報考K1，惟學額只有約200個，所有報讀的小朋友均獲面試機會，學校只設一輪面試，包括小組和個人面試，小組4至5人一組玩遊戲和看圖書，讓孩子熟習環境，同時亦會留意他們的參與程度、與其他人的相處、是否懂得分享，

肯不肯說話、叫人，有沒有禮貌，我們都會看。

至於個人面試，親子會一起見老師，與小朋友聊天，了解他平日生活習慣、對事物的認知等。馬副校長補充，坊間常有傳聞，寶血會取錄「細B」，主因是學校尊重小朋友的發展，會因應孩子的年齡評估其能力，而非「一刀切」評價，

很多人以為大仔表現一定好些，但其實一些細B表達能力也很強，所以我們會表能力，而非年齡收生。

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記者：林愛娜