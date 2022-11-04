【Disney+】3大本地電影上架　《緣路山旮旯》+《七人樂隊》+《神探大戰》排隊上

▲ 本地電影《緣路山旮旯》、《七人樂隊》及《神探大戰》將於Disney+上線。

Disney+登陸香港之後一直致力推廣本地作品，即將於平台上線的3套本地電影作品為《緣路山旮旯》、《七人樂隊》及《神探大戰》，本土影迷相信會很喜歡這份地道情懷。

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《緣路山旮旯》

導演黃浩然繼舊作《點對點》後，再次透過影像故事帶出香港之美。

《緣路山旮旯》處處蘊含本地情懷，成功引起觀眾共鳴並口碑相傳，在小品製作規模與同期大作對壘之下，仍然可以衝破千萬港元票房，成績理想。

由「爺爺」岑珈其首次孭飛擔任男主角演繹「微毒男」，與由余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉所飾演、居住於遠離市區「山旮旯」的女神們展開5堂戀愛速成班，經過富有香港特色的沿路風景，寫下段段情詩。

余香凝更憑「咩姐」一角，榮獲提名第59屆台灣金馬獎最佳女配角，小品製作勇奪票房以及電影獎項提名雙認證。

《緣路山旮旯》將於今年12月24日Disney+ 獨家串流上線。

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《七人樂隊》

入圍第73屆康城影展放映片目，並獲選為2020年釜山國際電影節開幕影片、2021年香港國際電影節開幕影片的《七人樂隊》，以難得一見的破天荒豪華導演名單震撼影壇。《七人樂隊》由7位香港著名導演拍成7部以香港1950年代至2020年代為背景的故事，組合成一套電影，包括洪金寶執導的《天台練功》（50-60年代）、許鞍華執導的《校長》（60-70年代）、譚家明執導的《別夜》（70-80年代）、袁和平執導的《回歸》（80-90年代）、杜琪峯執導的《遍地黃金》（90-00年代）、徐克執導的《深刻對話》（2000-2010年代），以及由已故林嶺東執導的《迷路》（2010-2020年代）。

7個故事由一眾實力派演員出演，包括洪天明、吳鎮宇、馬賽、余香凝、吳澋滔、元華、林愷鈴、伍詠詩、胡子彤、徐浩昌（肥腸）、任達華、龔慈恩、林宇軒、鍾景輝、張達明、張錦程、林雪、劉國昌等。電影重回基本，以35厘米菲林拍攝。

兼任監製的杜琪峯表示：「菲林拍攝的年代，也就是香港電影最美好的年代，導演們透過菲林尋覓理想，盡情發揮他們的創意和才華，此情此景令人懷念。面對菲林年代的終結或式微，我邀請了幾位同為過來人的導演再次用菲林來勾畫那美好的年華。」

充滿本土氣息的《七人樂隊》將於今年12月31日Disney+ 獨家串流上線。

《神探大戰》

由有「編劇之神」美譽的韋家輝參與編劇，並兼任導演及監製的作品《神探大戰》加入香港元素，為本地警匪動作電影創造出更為深厚的層次。影帝劉青雲於電影《神探》以及現正於Disney+ 足本獨家上線的經典港劇《世紀之戰》等作品中，與韋家輝的多次合作皆成佳話。二人於《神探大戰》再度合作，自然成為影迷焦點。

劉青雲於戲中盡顯超凡演技，飾演一位患有精神病的前探員，與林峯及蔡卓妍所飾演的現役警察夫婦，展開千絲萬縷的連環命案緝兇故事。

緊張刺激的爆破追逐場面與深刻的人物內心勾劃，打造超水準的港產犯罪動作鉅製。

《神探大戰》將於2023年1月下旬Disney+ 獨家串流上線。