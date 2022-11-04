【流行文化】政府推新措施助香港電影發展　楊潤雄：香港要肩負中外文化藝術交流中心角色

▲ 楊潤雄（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（4日）出席電影業界活動，致辭時提到當局將推出「亞洲文化交流電影製作資助計劃」及「串流平台內容開發計劃」，希望可幫助開拓香港電影在亞洲市場的影響力及新發行渠道。

楊潤雄提到，香港在國家「十四五」規劃下，要肩負起中外文化藝術交流中心的角色，其中重點工作在於推動香港流行文化走出香港，尤其着力於電影、電視及串流平台三方面為市場擴容，支持香港與亞洲團隊合拍電影，以及跨影視創作團隊開發串流平台內容。

他續指，當局推出兩項新措施「亞洲文化交流電影製作資助計劃」及「串流平台內容開發計劃」，幫助開拓香港電影在亞洲市場的影響力及新發行渠道。前者將資助起用亞洲國家電影人合作拍攝的電影計劃，合資格的電影計劃將會獲資助最多900萬元；而後者以比賽形式招募參賽團隊開發串流平台劇集內容，優勝團隊最高可獲得570萬元以資助劇本開發費及製作費。

他又提到，兩項新措施加上現行的措施，政府已經預留約2億4,000萬元，進一步推動香港電影的發展。他表示，「香港電影是我們引以為傲的香港品牌，是香港重要的創意產業之一，亦領導香港的流行文化。」自2005年開始，當局向電影發展基金共投放了超過15億元。

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責任編輯：江麗盈