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【民主黨】民主黨下月改選擬減中委人數　羅健熙表明將競逐連任主席

政治 16:24 2022/11/04

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民主黨主席羅健熙。（經濟日報資料圖片）

民主黨下月3日改選領導層，並擬將中委會人數下限，由15人下調至10人。現任主席羅健熙今日接受電台訪問時指，會競逐連任，又透露一旦被判入獄，可由副主席代理職務。

民主黨下月3日舉行特別會員大會及周年大會，據悉將會先議決修改黨章當中，涉及「中央委員會人數下限」和「中央委員會會議法定人數」的部分，再選出新一屆中委會主席、副主席、其他委員及紀委委員。

羅健熙今日接受電台訪問時，表明會競逐連任，強調自己第一次選主席時，並非希望只做2年，冀有長時間的承擔，對自己和黨友負責任。

2019年理工大學衝突事件期間，羅健熙涉嫌在尖沙嘴聚集，正被控非法集結罪，法庭本月30日會有裁決。他透露，若屆時被判入獄，可由副主席代理職務。對於2個副主席職位目前出缺，他相信，選舉後情況反而會更明朗。

今次大會將決議，修改中委會人數下限，由15人下調至10人；亦會調整中委會的法定人數，由8人改為中委會人數的一半。羅健熙形容，這是因應最新形勢的「防風措施」，冀可以減少有風險的人。

被問到黨內成員的參選意願時，他亦認為，大家目前抱觀望態度，但認為仍有黨員願意承擔職務。

至於本身是紀律委員會成員的深水埗區議員袁海文就表示，由於要照顧家庭，不會續任紀委，亦無意出選中委。

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責任編輯：胡偉明

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