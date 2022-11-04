【面對逆境】多讚賞肯定DIY小任務獲成功感　社工教5招提升孩子抗逆力

▲ 家長可以DIY簡易小任務予小朋友，令他們獲取成功感，提升抗逆力。（《野人老師》劇照）

兒童成長過程中，每天都要面對大大小小的困難。孩子在過程中或會遭遇挫折，但跌倒後怎樣才能重新振作、再接再厲呢？面對困難，有些孩子會願意不斷嘗試和挑戰，有些則會害怕失敗，拒絕嘗試，或者半途而廢。其實抗逆力是人類天生的潛能，是可以經後天學習和增強，使人面對困難、挫折和失敗的時候都能正面積極的面對和回應。因此，家長可嘗試在日常生活不同方面提升孩子的抗逆力，因為每天簡單小習慣的形成已可以成為他們生活的價值觀，對於孩子如何看待失敗及成長有一定幫助。家長不妨與孩子一起學習應用以下的「抗逆大法」，為面對逆境做好準備！

口頭讚賞與肯定

第一步，家長需要減少使用負面的管教方法，例如面對孩子不良行為時減少處罰、責罵、嘮叨，更不要使用貶低的字眼，例如「都話左你唔得架啦」、「你真係好無用架」，而是改用正面讚賞的字眼，例如「爸爸欣賞你今次考試好努力溫習了三個小時，好俾心機」，「欣賞你用心練習鋼琴，看得出你彈琴的過程十分享受」，重點在家長對孩子的努力和用心加以肯定及讚賞，獎勵孩子努力的過程而非單一的成果。當孩子表現良好、又或有時感到氣餒時，嘗試與孩子有正面的身體接觸，例如，與孩子進行擊掌 (High-Me-Five) 或擁抱，以支持他進行目標的事項，當孩子展現努力、用功學習、願意嘗試時給他喝采及打氣，正面肯定孩子的價值。

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相信自己一定可以

偉大發明家愛迪生擁有超過二千多項發明，然而他一生卓越的成就並非僥倖，而是歷經百折不撓、勇於嘗試、敢於創新的成果。飛機發明者萊特兄弟亦嘗試過接近1,000次的滑翔測試，才發明到飛機。家長可以引用運動員、歷史人物的見證，讓孩子明白成功得來不易，一切都是靠不斷嘗試和用功。家長可與孩子一起製作自我肯定的小金句，掛在家中顯眼的位置，或製作小書籤放在書本當中，例如”Nothing is impossible” 、“Never say never”作提醒孩子不要輕言放棄，而要勇敢作嘗試，只要願意努力，總有一天會達到目標。當孩子相信自己有控制逆境的能力，便會願意付出努力改變處境。

製造小成功經驗提升掌控感

讓孩子了解自己的能力，日常生活讓他們多嘗試參與不同活動的機會，例如閱讀、書法、音樂或繪畫創作等，使孩子有機會投入合適自己的活動，幫助他們發掘潛能，讓他們逐步掌握該興趣的技巧，慢慢培養出自信心及掌控感，累積成功的經驗。另外，可安排小任務給予孩子，例如安排他們在一定時間內掃地或給予金錢與家長一起到街市買菜，讓小孩有發揮長處及能力的機會，幫助他們建立生活當中的成功經驗和能力感。對於成果方面，告訴孩子，我們不用一下子就要獲得優秀成績，而是將大目標折成小目標，每次嘗試裡都有小進步就可以了，例如默書成績由70分提升到75分已經屬於「小進步」最重要過程中自己有付出過努力，只要持之以恆，「小進步」就會慢慢變成「大進步」。

失敗乃成功之母 把握小失敗小挫折的機會

「生活不如意事十常八九」，我們需教導孩子，不用將失敗視之為洪水猛獸，反而讓他們明白「偶然的失敗」亦是生活中的一部份。用「砌積木」的遊戲作比喻，可以將積木疊高，一層疊一層，當疊到第六、七層時會開始有跌倒的可能，當中訓練孩子要不斷嘗試，即使積木跌倒了，但只要願意嘗試仍可以重新再來，再讓孩子慢慢疊到更高層數為止，這樣可灌輸孩子成功不是靠運氣和偶然，而是靠努力與不斷嘗試。有時孩子會出現錯誤期望，認為考試是人生的全部，當孩子考試成績不理想時，便會感到驚惶失措；但如果孩子視考試失敗屬個別事件時，一次的不理想只會是「這一次」，「下一次」我們總有能力再去挑戰及應對，便會較有能力去面對處理考試的不理想。其實，接受失敗是我們人生學習的一部份，並非所有事情都能如期望中進行，要讓孩子記住逆境不會是永遠持續，而是問題的出現只屬暫時的現象，而且很快會過去，他們便會以正面態度及更有能力處理。

不要把失敗掛在嘴邊 把嘗試和學習掛在嘴邊

家長在日常生活當中，可以使用「嘗試和學習」的字詞取代「失敗」的字眼，避免把危機視為不可克服的困難，當孩子每次遭遇挫折和困難時，可說: 「我們又多了一次嘗試和學習的機會」，這會比說: 「我們又輸了一次、失敗一次」為好。灌輸孩子人生並無失敗，只有願不願意再嘗試和學習，在每次嘗試和學習當中，都會吸收到新的經驗，只要整合這試嘗試的經驗，就會慢慢達到目標。

總括而言，子女的健康成長在乎父母的關懷，父母無條件的支持和鼓勵，對於孩子的抗逆力有很大的幫助。「抗逆大法」重點在培養小孩慢慢建立信心和學習的價值觀，家長的正面肯定、每天的小習慣都可建構出孩子的能力感和抗逆力。

下次當孩子做某樣事情欠缺信心或感到氣餒時，家長可以說句: 「等爸爸媽媽俾勇氣和信心你啦！我地一齊挑戰啦！」讓孩子知道，即使面對逆境壓力，他們不是孤軍作戰，而是家長一直支持理解，心態上更有能力克服困難，告訴孩子不管他怎樣，你也會愛他、支持他，為他的人生一直打氣，讓孩子感受到被愛、被肯定，孩子自然就有勇氣面對未來不同的挑戰。

原文標題為「如何提升孩子抗逆力？」

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撰文︰聖公會聖基道兒童院健苗軒 資深註冊社工 伍嘉恩先生