【童言無忌】每朝熱情擁抱老師　小一學生：老師點解你個肚咁大嘅？

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小朋友天真無而邪又童言無忌，有時都會令大人招架不住！有一名小學老師就在網上討論區發文，指自己是一名小學老師及擔任小一班主任，班上有一個女同學特別熱情，每朝早都會主動抱抱她，而女同學的身高到她的小腹位，然後有一日抱了一會兒後，女同學就抬頭天真問她：「「老師，點解你個肚咁大嘅？」

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小學老師在網上討論區Dcard以「比小朋友話我肚腩大」為題發文，

話說我係一名小學老師，而家做緊一年級班主任。班入面有一個女孩子，平日都非常熱情，唔會吝嗇去表達自己對你嘅喜愛，每朝早見到我都會主動撲過嚟攬住我，而尋日小息我一入班房，佢又係一見到我就要攬攬我。佢哋一年班小朋友細細粒，啱啱好到我腰咁高左右，一攬住我，個頭就會挨住我小腹嗰位。然後尋日佢攬咗一陣就抬頭天真咁問我：「老師，點解你個肚咁大嘅？」佢大概係以為我大咗肚，入面有bb，老師點好意思話你知 純粹係因為老師食多咗肥咗。

老師自知最近自己都心廣體胖，笑言「我以前比而家肥好多，所以肚皮會鬆鬆地，肚腩又一直減唔落去，雖然知道女性小腹要層脂肪去保護子宮，但係無可否認我層脂肪係特別厚，所以嗰下我都有啲唔知點回應好。」

帖文引起網友熱議，大部份都指只是童言無忌，叫老師不用上心！有網友留言指「我仲見過有個細路仔喺佢阿媽買m巾嘅時候，勁大聲喺度笑佢阿媽:哈哈哈哈。。。咁大個人仲用尿片」。

網擊下圖看網民留言：

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責任編輯︰王明芳