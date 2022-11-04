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【季前賽】姜濤宣布暫緩29歲退休計劃　預告明年推出個人新歌

娛樂 17:50 2022/11/04

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姜濤想在演戲方面發展？

由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業主演的ViuTV劇集《季前賽》，自播出以來備受關注！

今天（11月4日）姜濤與導演袁劍偉齊齊接受鄭裕玲（Do姐）的電台節目訪問，當中姜濤自言球技一般，因打開街場的關係，沒有接受專業的訓練，只會「練死一招」。

袁導又指眾人球技不錯，在試鏡時要他們比賽再安排其適合甚麼位置角色，期間袁導大爆姜濤在球場上較「獨食」。

姜濤解釋道：「生活上沒有自信，所以在球場上取回自信，與阿孝這個角色一樣最初不信人。」

【季前賽】肥姜組合重現《春光乍洩》經典場面　姜濤肥仔「孝潤CP」獲網民讚超正

（左起）袁劍偉、鄭裕玲、姜濤。（instagram圖片）

姜濤身型又見肥又瘦？

Do姐又指在有些鏡頭上看到姜濤的身型有所不同，姜濤表示因為最初得知這套戲需要打籃球，故狂食補充體力，但後來發現愈吃愈肥：「最後都不敢看Playback，開頭與後來拍攝相距10KG，加上中間疫情停拍兩三星期，不能出街打波，又肥了不少，所以之後就忍口，連粉絲送來的食物都不敢在拍攝期間吃，回家只吃一點。」

袁導笑說：「他們的應援物好豐富，很好吃很精緻，吃過金鐘五星級酒店飯盒，有鮑魚、帶子，嚇死我。」

姜濤又表示不會稱自己為演員，覺得要磨練很久及需花很大苦功，希望累積多點經驗，並表示在鏡頭前還是會緊張，但對自己都要保持信心，這樣才能做得更好。

（《季前賽》劇照）

袁導看好姜濤

Do姐問到袁導怎看姜濤，袁導說：「以前1984年看《北斗雙雄》周潤發和梁朝偉，當然當時他們的演技不是影帝級，但演出來是適合其年齡，而姜濤現時23歲已做到要做的事情。（有何進步的地方？）再打開自己的感官多點，某些鏡頭他還在自己世界，打開多點接收對手的東西會好很多。」

袁導亦明言《季前賽》沒有第二季，故十分珍惜今次合作的組合，又指若果有機會，希望能找今次的組合拍攝偷竊題材的電影。

（《季前賽》劇照）

感恩能全家人旅遊 盼每年去一次

至於談到姜濤休息了兩個多月，心情如何，他坦言最開心能與家人去旅行，全沒想過能全家人出外旅遊，並趁這後段時間與他們傾訴了不少心事。

他說：「有天見家人身體不太好，經此事後尤其是媽媽﹑舅父，有很多事都需要幫忙，想趁他們還能走，加上這行時間很忙，想趁有機會帶他們去這個地方。今次這個地方是我選的，之前我自己去過一次，熟悉少少，想帶他們走我走過的地方，是導遊的身份。我帶住6個人，加上我表妹，雖然過程辛苦，要安排食飯，但好開心，從沒試過。」

姜濤亦自爆在旅程途中向媽媽說「我愛你」，令其媽媽都不敢相信，更擔心問他是否有事發生，並指此趟旅程非常難得，難怪令媽媽和姨媽都感動落淚：「以前家景不好沒有去過外國，就算去旅行都去使費不多地方，今次不用多想那麼多。今次感受到甚麼是家庭幸福，以前入行是為了追求舞台上快樂，但現在知道家庭的幸福好重要，想每年都帶家人旅遊一次。」

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宣布暫緩29歲退休計劃  下年出新歌

提到姜濤曾自言29歲退休這個想法，經過這兩個月的沉澱令其想法有所轉變：「希望能發展演戲方面多點，過去10多年只看唱歌，但這段期間在試演戲的東西，希望接下來達到歌手的目標後，之後30歲後嘗試在演員道路上走。」

另外，談到姜濤何時會推出新歌，他說：「可能下年，自己都覺得對於第11隻歌，上隻作品的說話會是前一個階段的完結，第22胎可能是個新開始、新系列，想在新一年開始。」他又表示現已構思下隻歌，亦已跟公司傾談想要多點時間專心做明年的歌。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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