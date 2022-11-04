【最新疫情】今增4,516宗確診及11人離世　多3宗XBB本地個案

本港今（4日）新增4,516宗確診，其中本地感染佔4,160宗、輸入佔356宗。另增11宗死亡個案。另衞生防護中心發現多3宗本地XBB亞系個案，患者分別均油尖旺區。

本地XBB亞系個案涉及已接種一劑疫苗的29歲男子、已接種三劑疫苗的64歲男子，及沒有接種疫苗的27歲女子。

356宗輸入個案中，261宗涉及機場檢測樣本、59宗涉及第1至3日樣本，餘下36宗涉及第4至7日樣本。

學校個案方面，共432間學校呈報634宗個案，涉530名學生和104名教職員；有11間學校共12班因出現群組感染，需停課7日，其中明我幼稚園新增多於一個班別需要停課。

院舍個案方面，3間安老院舍共5名院友確診，10名院友需要檢疫；另有1間殘疾院舍共1名院友確診，3名院友需要檢疫。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地0%及91%。

呈報陽性個案的安老院舍：

如意護理安老院（屯門26區黃家圍第三台140-143號地下至三樓）：3名院友確診；4名院友列密切接觸者

仁愛護老中心有限公司（荃灣荃威花園第三期商場6字樓A至H、J至N及P號舖）： 1名院友確診；2名院友列密切接觸者

香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院（上水保平路5號）：1名院友確診；4名院友列密切接觸者

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

柏齡護理院（葵涌和宜合道50至56號葵涌花園1至3字樓）：1名院友確診；3名院友列密切接觸者

醫管局公布，多231名確診病人留醫，現共1,919名確診病人留醫治療；當中共41名危殆及42名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。

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記者：鄧凱文

個案約0.1%及91.3%