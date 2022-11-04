【日本開關】香港快運3條日本航線回歸 4月起復飛高松石垣鹿兒島
休閒消費 18:13 2022/11/04
日本開關後，相信大家都急不及待「回鄉」。而現時香港飛日本航班多數以東京及大阪為主，不過明年起，將會再多3個日本航點復航!香港快運航空(HK Express)將於明年4月16日起陸續恢復高松、石垣及鹿兒島航線。當中，單程飛石垣票價更低至$518起，相當吸引。即睇3個航點詳情!
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HK Express將分別於2023年4月16日恢復來往高松航線，另於6月4日及6月5日石垣及鹿兒島航線。而高松航線更可以選擇早機去晚機返，而石垣及鹿兒島則可選早機去午機返。大家在決定open jaw時，又可多幾個選擇。
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根據HK Express官網顯示，行李寄艙每程費用為HK$290起，而網上後加行李每程費用為HK$305起，單一行李重量不得超過32kg。
|行李重量
|行李寄艙費用
|網上後加行李費用
|20kg
|HK$290
|HK$305
|25kg
|HK$360
|HK$460
|30kg
|HK$425
|HK$465
|40kg
|HK$550
|HK$570
*單一行李重量不得超過32kg
高松航線
|復航日期
|2023年4月16日
|班次
|每星期兩班
|航班時間
|去程：UO522 10:00-14:40 (日)
11:30-16:10 (四)
|回程：U0523 15:30-18:25 (日)
17:00-19:55 (四)
|預訂日期
|即日起
|出發日期
|2023年4月16日至10月28日 (視乎航班出發日子)
|票價
|以4月16日出發，4月20日回程為例，香港前往高松的單程票價只需$1,198起，來回連稅$3,216起。
石垣航線
|復航日期
|2023年6月4日
|班次
|每星期五班
|航班時間
|去程：UO812 07:40-10:35 (日、二、四、五、六)
|回程：UO813 11:35-12:50 (日、二、四、五、六)
|預訂日期
|即日起
|出發日期
|2023年6月4日至10月28日 (視乎航班出發日子)
|票價
|以6月4日出發，6月9日回程為例，香港前往石垣的單程票價需$518起，回程票價只需HK$398起，來回連稅$1,736 起。
鹿兒島
|復航日期
|2023年6月5日
|班次
|每星期三班
|航班時間
|去程：UO546 07:55-11:40 (一／三)；09:30-13:35 (五)
|回程：UO547 12:40-15:00 (一／三)；14:40-17:00 (五)
|預訂日期
|即日起
|出發日期
|2023年6月5日至10月28日 (視乎航班出發日子)
|票價
|以6月5日出發，6月9日回程為例，香港前往鹿兒島的單程票價需$648起，回程票價只需HK$448起，來回連稅$1,916 起。
資料來源:香港快運官網
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責任編緝：張懿慧