【日本開關】香港快運3條日本航線回歸　4月起復飛高松石垣鹿兒島

▲ 香港快運最快下年4月起復飛3條日本航線。

日本開關後，相信大家都急不及待「回鄉」。而現時香港飛日本航班多數以東京及大阪為主，不過明年起，將會再多3個日本航點復航!香港快運航空(HK Express)將於明年4月16日起陸續恢復高松、石垣及鹿兒島航線。當中，單程飛石垣票價更低至$518起，相當吸引。即睇3個航點詳情!

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HK Express將分別於2023年4月16日恢復來往高松航線，另於6月4日及6月5日石垣及鹿兒島航線。而高松航線更可以選擇早機去晚機返，而石垣及鹿兒島則可選早機去午機返。大家在決定open jaw時，又可多幾個選擇。

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根據HK Express官網顯示，行李寄艙每程費用為HK$290起，而網上後加行李每程費用為HK$305起，單一行李重量不得超過32kg。

行李重量 行李寄艙費用 網上後加行李費用 20kg HK$290 HK$305 25kg HK$360 HK$460 30kg HK$425 HK$465 40kg HK$550 HK$570

*單一行李重量不得超過32kg

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高松航線

▲ 高松。(圖片來源:www.gltjp.com)

復航日期 2023年4月16日 班次 每星期兩班 航班時間 去程：UO522 10:00-14:40 (日)

11:30-16:10 (四) 回程：U0523 15:30-18:25 (日)

17:00-19:55 (四) 預訂日期 即日起 出發日期 2023年4月16日至10月28日 (視乎航班出發日子) 票價 以4月16日出發，4月20日回程為例，香港前往高松的單程票價只需$1,198起，來回連稅$3,216起。

石垣航線

▲ 石垣。(圖片來源:trip.com)

復航日期 2023年6月4日 班次 每星期五班 航班時間 去程：UO812 07:40-10:35 (日、二、四、五、六) 回程：UO813 11:35-12:50 (日、二、四、五、六) 預訂日期 即日起 出發日期 2023年6月4日至10月28日 (視乎航班出發日子) 票價 以6月4日出發，6月9日回程為例，香港前往石垣的單程票價需$518起，回程票價只需HK$398起，來回連稅$1,736 起。

鹿兒島

▲ 鹿兒島。(圖片來源:kyushu.letsgojp.com)



▲ 以6月4日出發，6月9日回程為例，香港前往石垣的單程票價需$518起，回程票價只需HK$398起，來回連稅$1,736 起。(圖片來源:香港快運官網截圖)

▲ 以6月4日出發，6月9日回程為例，香港前往石垣的單程票價需$518起，回程票價只需HK$398起，來回連稅$1,736 起。(圖片來源:香港快運官網截圖)

▲ 以6月4日出發，6月9日回程為例，香港前往石垣的單程票價需$518起，回程票價只需HK$398起，來回連稅$1,736 起。(圖片來源:香港快運官網截圖)

▲ 石垣。(圖片來源:trip.com)

▲ 石垣。(圖片來源:www.okinawatraveler.net)

▲ 以6月5日出發，6月9日回程為例，香港前往鹿兒島的單程票價需$648起，回程票價只需HK$448起，來回連稅$1,916 起。(圖片來源:香港快運官網截圖)

▲ 以6月5日出發，6月9日回程為例，香港前往鹿兒島的單程票價需$648起，回程票價只需HK$448起，來回連稅$1,916 起。(圖片來源:香港快運官網截圖)

▲ 以6月5日出發，6月9日回程為例，香港前往鹿兒島的單程票價需$648起，回程票價只需HK$448起，來回連稅$1,916 起。(圖片來源:香港快運官網截圖)

▲ 鹿兒島。(圖片來源:kyushu.letsgojp.com)

▲ 鹿兒島。(圖片來源:kyushu.letsgojp.com)



復航日期 2023年6月5日 班次 每星期三班 航班時間 去程：UO546 07:55-11:40 (一／三)；09:30-13:35 (五) 回程：UO547 12:40-15:00 (一／三)；14:40-17:00 (五) 預訂日期 即日起 出發日期 2023年6月5日至10月28日 (視乎航班出發日子) 票價 以6月5日出發，6月9日回程為例，香港前往鹿兒島的單程票價需$648起，回程票價只需HK$448起，來回連稅$1,916 起。

資料來源:香港快運官網

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責任編緝：張懿慧