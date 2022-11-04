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【下流上車族】終身關係是一種投資　老夫少妻性價比最高？

娛樂 17:14 2022/11/04

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《下流上車族》再有金句爆出。

TVB台慶劇《下流上車族》以港人難上車的貼地題材，深受不少觀眾追看，收視率節節高升，每集更誕生不少金句，道盡港人百態。

除了講買樓，感情關係方面也成功吸引共鳴。就如劇中飾演「高富帥」超市集團營運副總裁的丁生（袁文傑飾），認定車芊芊（郭柏妍飾）是他的幸運女孩，可以為他帶來更富裕的生活，無懼父女戀的旁人眼光，決心向她展開追求。

即使被芊芊爸爸車志明（林敏驄飾）極力反對，甚至揮拳打傷，但仍然鍥而不捨落力追求，更向女神芊芊明言將無條件在新物業加上對方的名字。

老夫少妻性價比最高？

昨晚（11月3日）播出《下流上車族》劇情講，丁生與「情敵」高榮（丁子朗飾）攤牌一幕，再度爆出金句：「所有嘢都係計性價比，有咩問題？」

丁生更直言被芊芊外貌吸引，有樣有身材，最重要的是年輕。「終身關係係屬於將來嘅一種投資。人會老，可能第時老咗會有好多病痛，我需要坐輪椅，甚至乎要孭住個尿袋，到嗰陣時起碼身邊有個夠氣夠力嘅人可以照顧自己。」

人說愛情無分年齡界限，緣分要來擋也擋不住。不過，大部人會被一個字框框著思維，就是「錢」。

曾經有人在討論區以「40歲單身男性還追得到20歲出頭的女生嗎？需要什麼條件才有機會呢？」為題，引起大批網民紛紛湧入回應。有人說「只要身材唔走樣」、「外表望落後生」、「身材維持標準，穿著整潔乾淨」，又有人說「有樓就是王道」、「有一定經濟能力」、「40歲有錢同有型，20幾歲先會理你」。

不過，有女生始終不能接受伴侶跟自己親父年紀相約，「女生交往太老的男生，在朋友家人圈會被嘲笑」、「短暫一定可以，但等對方清醒後就會分了」。如果後生女接受有米大叔的追求，可能「錢」對她來說就是這一種投資。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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