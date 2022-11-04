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【超市大搜查】日雜《LDK》評測18款粉底液　CHANEL、Dior奪冠持久貼服不脫妝

食用安全 17:49 2022/11/04

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日雜《LDK》評測18款粉底液，CHANEL、Dior奪冠，持久貼服不脫妝。

底妝是打造完美妝容的關鍵一步，市面上有眾多粉底液，應該如何挑選？日本雜誌《LDK》近日評測18款粉底液，比拼其上妝效果和持久度，結果由CHANEL及Dior的粉底液奪冠。

最新影片：

《LDK》搜羅市面18款粉底液，包括熱門品牌CHANEL、Dior、YSL、GIVENCHY、Innisfree等等，並請來專業化妝師就逐一測試。

測試1：上妝效果（5分滿分）

《LDK》請來有膚色不均、毛孔、乾燥等問題的人士參與測試，由化妝師逐一以粉底液上妝，並檢視效果，包括修正膚色及瑕疵、與皮膚的相容性等等。

測試2：持久度（5分滿分）

皮脂和汗水是導致溶妝的主要原因，為測試粉底液的持久度，《LDK》將每款產品塗抹在人造皮膚上，並將類似汗水質地的液體，噴於表面，觀察溶妝情況。另外亦進行了口罩摩擦的測試。

綜合評價會以測試1「上妝效果」為重點，以下為完整名單：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

在18款產品中，「CHANEL一號紅山茶花粉底液」及「DIOR FOREVER Clean Matte Foundation」被《LDK》評為「Best Buy」。兩款粉底液的妝效貼服自然，且持久不易脫妝，在兩項測試都獲得高評分。

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責任編輯：羅嘉欣

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