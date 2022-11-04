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【復常之路】李家超︰香港已重返國際舞台中心　病毒沒法改變港DNA

政治 17:22 2022/11/04

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特首李家超認為，香港機遇無限。（梁偉榮攝）

特首李家超認為，香港機遇無限，新冠病毒沒有、亦沒辦法改變香港的DNA。他又指出，參加國際金融領袖投資峰會的人數，超過原本預想，形容盛況空前，充分現時香港作為國際金融中心的地位，亦反映香港已重返國際舞台的中心。

李家超今日出席由灼見名家舉辦的論壇並致辭，他提到，不同的盛事接踵而來，加上社交距離措施在風險可控下有序放寬，相信香港社會會不斷活起來、動起來。

李家超重提自己在《施政報告》提出的多項措施，包括搶企業、搶人才等，形容是經過他和同事們深思熟慮，是共同承擔的施政報告。李家超列舉香港多個固有優勢，包括：香港是世界上唯一一個匯聚全球優勢和中國優勢的城市；多年來香港一直獲評為全球最自由經濟體；香港是世界領先的金融中心之一；香港位處亞洲心臟地帶，全球半數人口在香港五小時航程範圍內等等，強調新冠病毒沒有、亦沒辦法改變香港的DNA。

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記者：關景騰

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