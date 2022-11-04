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立法會補選遲遲未有人報名　大家在等什麼？

政治 18:34 2022/11/04

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譚鎮國（中間）稱有能力勝任兩個崗位　（資料圖片）

立法會補選提名期踏入第4日，仍未接獲任何提名，有意參選者按兵不動，甚至政黨尚未拍板派誰出戰，原本打算昨日決定人選的新思維最終亦「跟大隊」，未敢做「第一人」。

據了解，有意參選者眾，但建制之間的協調尚未完成，因此遲遲未有動靜，有資深建制中人預計，或到提名期中後段，才有人現身。

在等待「信號」的，還有手持提名票的選委們，有選委透露，暫未收到指示，可交出提名票，指一日未有人宣布參選，即時知道些什麼消息，也不能講太多。

譚鎮國：立法會或人大都有能力勝任

雖然仍未能正式「去馬」，但一些潛在參選人士，亦沒有閒著，其中，被指有意參選的新界青年聯會主席譚鎮國，昨日便出席一個記者會，雖然記者會談的青年四業，但大家更關心譚鎮國何時報名參選。

被問到對立法會補選有無興趣，還是打算參加人大選舉。譚鎮國就話，目前未有決定，但他認為，就能力和背景而言，無論是立法會或人大，自己都有能力勝任，又稱任何可服務香港的崗位都會考慮，如決定參選，定第一時間通知大家。

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撰文 : 傅流螢

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