【七人欖球賽】七欖今揭幕現場氣氛高漲　有南非旅客因黃碼被拒入場感失望

▲ 「香港國際七人欖球賽」今日開鑼，揭幕賽為愛爾蘭對戰肯雅。（梁偉榮攝）

闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」今日（4日）終於開鑼，一連3日在香港大球場上演多場精彩競技，主辦方更在港府最新放寬防疫措施下，獲准在現場提供餐飲服務。現場氣氛熾熱，不少人特意盛裝打扮到場，例如超級英雄蜘蛛俠，但有旅客特意來港觀賽，卻因「黃碼」未能進場。

周五開場時人流不算太多，隨著入夜有更多人陸續入場，現場氣氛高漲，售賣紀念品、食物及酒精的攤檔大排長龍，有紀念品店員表示，生意額與以往差不多，港隊POLO衫最受歡迎。

球迷入場前需要使用安心出行，並符合疫苗通行證、出示同日完成的快測陰性證明，在觀眾席範圍內可以進食及飲用包括酒精在內的飲料，但在飲食以外的任何時間均配戴口罩，不少球迷除下口罩飲酒、與朋友交談，有工作人員提醒要戴好口罩。點擊下圖即睇場內情況：

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球迷郭太與丈夫自1998年已有入場觀看七欖賽事，對於相隔逾3年半再度舉辦賽事感興奮，特意到場支持港隊及加拿大，雖然港隊被列入「死亡之組」，但郭太仍然有信心，「都有機會嘅，我哋有啲新力軍，後生仔夠氣夠力。」她又對於最初公布場內不准進食感難以想像，認為有飲食「差好遠」，「嚟咗咁多年難以想像無得食嘢，淨飲酒唔食嘢就會好多人醉係到。」

有南非遊客專程為觀賞七欖比賽來港，但因昨日才抵港屬「黃碼」，對未能進場感失望，並指事前不知道防疫規定，認為政府及舉辦單位解說不足，批評香港防疫措施差。

港隊今屆賽事未受幸運之神眷顧，被列入「死亡之組」，先在今晚7時硬撼系列賽盟主澳洲，明日再對陣11屆香港站銀盃得主新西蘭及身形強壯的薩摩亞。點擊下圖即睇場內情況：

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新冠疫情以來，七欖賽事已5次延期或取消，今屆賽事是有史以來首次在11月舉辦，亦是「滙豐世界七人欖球系列賽」2022/23賽季的首個分站。因應本地防疫措施，香港大球場入場人數上限為85%，即最多能容納約3.4萬名球迷，而早前欖總宣布已售出逾2.5萬張門票。

另外，今屆賽事需要在防疫氣泡下進行，包括所有海外抵港的球員和工作人員及有限數量的欖總及賽事工作人員，需要進入防疫氣泡；政府最新放寬防疫措施下，主辦方獲准在現場提供餐飲服務。

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記者：李榮忠