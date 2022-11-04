【施政報告】曾鈺成質疑施政報告未能完整回應「四個希望」　坦言對「共創明teen」感失望

▲ 立法會前主席曾鈺成。（經濟日報資料圖片）

立法會前主席曾鈺成今日在一個活動時，笑言要扮演特首李家超口中的「紅隊」角色。他坦言，對《施政報告》部分內容感到失望，又質疑未能完整地回應國家主席習近平對香港的「四個希望」。

曾鈺成今日出席灼見名家活動時表示，習近平七一訪港時提出「四點希望」，正正是特區政府要處理的挑戰。不過，曾鈺成坦言，在上月發表的《施政報告》中，卻不太見到有這種改革。

他又質疑，《施政報告》提出重組扶貧委員會，如何可以做到「精準扶貧」。他舉例指，對「共創明teen計劃」感到失望，反問是否能透過這種「深水埗明哥派飯式」的項目，就可解決貧富懸殊的問題。

對於習近平亦提出，「支持香港積極穩妥推動改革，要破除利益固化藩籬」，曾鈺成認，政府要避免被利益藩籬阻礙社會創造力，但在今份《施政報告》看不到這種改革。

他又認為，《施政報告》較少針對「著力提高治理水平」及「不斷增強發展動能」著墨。他舉例指，在設立新的政府組織架構方面，《施政報告》只提出成立香港投資管理有限公司，認為不夠明確解決問題。

對於本港房屋問題長期未能解決，出席同一活動的的房屋局局長何永賢則認為，以往政府沒有使用創新方法，加快建屋速度，是因為過去有科技限制，而科技發達提供了更多契機，認為這並非既得利益問題。

同場的香港科技大學經濟系榮休教授雷鼎鳴則指，政府應尋找香港經濟的漏洞，形容現在過多外匯儲備的情況下，對於香港不利，認為政府不應再主張「審慎理財」原則。

他又指，香港挑戰之一是人口老化，將導致財政赤字不斷擴大，強調本港必須要開源，投資土地、增加土地價值是其中一種方法，舉例指香港正發展北部都會區、交椅洲人工島，認為正可將外匯儲備改為增加土地資源儲備。

立法會議員李浩然則指，全球經濟模式正在改變，整個亞太區域都在搶人才、招企業，加上科技已變為主要推動力，認為本港必須主動出擊。他又建議，特區政府可參考新加坡等地，提出更主動的經濟政策。

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責任編輯：胡偉明