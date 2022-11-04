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【無人機私隱問題】女子酒店浸浴被偷拍　大圍美柏苑曾有無人機逐層影

社會 17:43 2022/11/04

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（資料圖片）

撞毁的小型無人機，內存逾20段不雅影片，1名26歲男子涉利用無人機進行窺淫有關罪行被捕（詳情即看【下一頁】）。俗稱航拍機的小型無人機衍生的私隱問題一直存在，近年港人流行Staycation，去年有女子試過在酒店浸浴欣賞海景時，驚見窗外有無人機，隨即通知酒店並報警求助。而大圍美柏苑在2017年更曾發生有無人機疑似逐層偷拍的事件，引起住戶憂慮，惟當時未有管制，難追蹤航拍機的操作人。

疫情下流行Staycation，一名女子曾於去年在社交平台群組分享經歷，指自己在入住北角一間酒店一邊浸浴一邊看海景時，驚見窗外有紫色的閃光，仔細看發現有一部無人機正在偷拍。她自覺已被拍下裸體，感到非常不安，奈何無法由浴缸起身落簾，結果背向窗口，待無人機再靠近時，用手機拍低做證據。後來女事主向酒店投訴，雖然酒店有報警，但無人機早已飛走，無法追查下去。

大圍美柏苑在2017年亦曾發生一宗無人機疑偷拍屋內情況的事件，有住戶稱在2個月內3度在晚上見到一部無人機，不止會在其居所外停留，更會逐層停留。該名住戶受訪時曾表示，不止感到私隱被侵犯，更擔心是有賊人借此踩線，預備入屋爆竊。

私隱專員公署當年回應大圍的事件，指如無人機目的是拍攝風景，又或其拍攝影像不能清楚看到個別人士容貌，又或並非針對某特定人士而藉此匯集該人士的資料，便不屬收集個人資料。相反，若任何人以航拍機收集個人資料，須遵守條例的保障資料原則和相關規定。巿民如發現個人資料被不當地收集或不恰當地使用，可向私隱專員公署作出投訴。

而公署出版的《閉路電視監察及使用航拍機指引》亦曾提到鑑於航拍機細小、便攜，可隨時飛較遠甚至是意想不到的地方，亦有能力進行暗中監察等特質，認為航拍機相較於閉路電視，對私隱可以有更大的侵犯。指引列出多項建議，包括使用航拍機前，應小心策劃飛行路線，避免飛近公眾及民居，在使用中也要清晰告知受影響人士無人機正在進行拍攝等。

民航處早前推出「eSUA一站通」平台，讓市民查看最新的無人機限制飛行區，參考網站公佈「禁飛區」，例如有警署、新屋嶺扣留中心、警官會所、警察體育遊樂會、禮賓府、中聯辦、國安公署辦公室等。另外，航拍機禁飛地區亦包括大帽山、大東山、鳳凰山、扯旗山、啟德碼頭、維港等郊遊勝地，當中扯旗山的範圍將涵蓋山頂盧吉道一帶。

民航處「eSUA一站通」平台，展示無人機的限制飛行區。（民航處網頁）

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責任編輯：江麗盈

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