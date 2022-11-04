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艾粒明年九展騷加推第3場　門票下周二公開發售【內附詳情】

娛樂 18:17 2022/11/04

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《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》未正式開售已宣布加場。

艾粒（ILUB）在上月舉行演唱會期間收到公司送上的驚喜，由商台製作、寰亞娛樂主辦、叱咤903都係粒粒粉呈獻《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》將於2023年2月初於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行。

屆時，ILUB將會以過去廣播劇的經典角色隆重登場，阿占與當奴分別化身王鳳女士及銀河道士，約定與一眾粉絲再續前緣，繼續為大家帶來歡笑聲。

由於優先訂購門票反應熱烈，為求讓每一位「粒粒粉」都能夠成功購票，演出隨即再加開一場，2月9日至2月11日門票將於下周初正式公售。ILUB在早前曾透露：「我哋一直都想做多一個talk show，一班fans都話好期待，依家就可以喺3個月後舉行嘅Part 2入面做。」

明天2月9至11日舉行一連3場演出。

至於會否有part 3，就暫時是未知之數；另一方面，當奴對宣傳海報上的卡通版銀河道士樣甚有微言，認為自己被畫得頗醜陋，更直指：「未有時間影相呀，點可以畫到我咁醜樣，唔似我囉！」令粉絲們更期待銀河道士的登場。

公開售票將於11月8日（星期二）上午10時開始，詳情留意叱咤903電台宣傳廣播、商業電台網站 www.881903.commy903.com、「my903.com 商業電台」Facebook及「cr881903」Instagram之最新消息。

《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》

日期： 2023年2月9至11日
地點：九龍灣國際展貿中心 Star Hall
時間：20:15
票價：$780 / $680 / $480
網上購票：www.hkticketing.com

最新影片：葛綽瑤專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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