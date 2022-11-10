【退而不休】半生心繫幫助長者　社工退休開社企圓創業夢

▲ Mary已是50+一族，當了26年註冊社工，直到今天仍為一班長者服務。（湯致遠攝）

選擇投身社工行業的人，都有一顆熱切助人的心，甄寶盈也是其中之一。在接近30年的社工生涯中，幫助過不少長者，退休後仍孜孜不倦為長者服務，更創立了得獎社企「耆恩服務」，冀望讓更多長者受惠。

外貌看起來只像40多歲的甄寶盈（Mary），這位註冊社工原來已有近26年經驗，完全不像退休人士。她談起入行經過及當中發生過的難忘事時神采飛揚，將助人當成是己任，並非只是當打份工。

由銀行職員變社工

Mary說起她畢業後做了3年多銀行，不過流水作業式的環境，讓她感到工作呆板兼枯燥乏味，而且很多規範，發現自己性格根本不適合，看見老前輩做得死氣沉沉，就有轉行的念頭。「我的家庭關係緊張，所以很想透過自身的經歷去幫助身邊的人，就有了當社工的初心。」

她辭職後修讀社工課程，成為了她畢生的職業。「以前做銀行有系統可跟隨，工作很例行一式一樣；做社工很考驗判斷及分析能力，自主性很高，沒有步驟或公式，反而有很大機會發揮。當初有點不習慣，怕做錯而步步為營，不懂得自己可以去嘗試。」

▲ Mary一直喜歡站在前綫工作，親自與老人家接觸，以前做中層管理沒有太多機會。（相片來源：被訪者提供）

熱心做前綫工作

Mary主力服務一班雖然行動自如，但有情緒問題的長者。她說：「記得有一位全區也認識的婆婆，因為情緒問題經常『炸電話』，不停打來投訴及責罵，一接通又不肯收綫，我們一班社工也感到束手無策。但因為她情緒不穩，又有自殺傾向，不能忽視，為了遷就她，日間的工作也被迫延後。」

後來婆婆情緒愈來愈失控，甚至高空擲物，Mary着手如何與婆婆建立互信關係，給她適當的情緒支援，並成功轉介至精神科，令婆婆穩定下來。這個案很棘手，但最後也成功處理，也為Mary打下強心針，對往後的個案更有信心。

曾任中層管理的Mary，由零開始建立及營運一間老人中心及社企，雖有滿足感，但工時長而且壓力大，始終工作性質並非她最熱衷的輔導工作。她在退休前7年回到前綫，親自服務肢體傷殘的老中青人士，安排進行物理治療及職業治療等，她的經驗及知識範疇也擴展至復康服務，更加全面。

提早退休做義工

直到50歲後，Mary開始感到力有不逮。「復康中心有很多病人，本來已有很多退休計劃，卻因為生病而推倒；亦有些照顧者因為要照顧另一半而退休，或是事業有成就的人，因病而被迫辭職。人生不應是這樣，要急流勇退，當自己、家庭及父母有健康時，好好把握人生下半場。」

她早有財務部署，幸運地在沙士低位時買樓，並進行不同投資配置資產，形成被動收入。計過數後認為可負擔到，就在2020年提早退休，休息了一年時間，Mary重拾以往的興趣如彈琴、看書及學演講，並陪伴家人及做義工。

Mary回憶起：「以往曾試過遇上有認知障礙症的女士，說看見很多軍人衝入屋，因為沒有及早發現及處理，病情已惡化到出現幻覺，照顧者及本人也痛苦。所以在退休後，不想荒廢了自己的工作經驗及專業，本著學習的心參加了賽馬會50+共創豐盛計劃，上了創業課程後，將萌生在心中的夢想逐步實現。」

創業解決長者問題

隨著長者人口不斷擴大，Mary認為雖然長者服務完善，但始終資源及人手不足，服務受限。對象更要符合身體缺損程度的條件，要達至中度至嚴重，才可排長者長期服務，否則就要只能用綜合家居照顧服務。她舉例：「去年我們問過觀塘及灣仔區的情況，送飯這基本服務，都要等3個月；家務助理更要等足1年，而每個月亦只能提供一次。」

▲ 退休後參加了「賽馬會50+共創豐盛計劃」，及後憑創立社企「耆恩服務」而獲獎。（相片來源：被訪者提供）

她創立的社會企業「耆恩服務」，主要針對一些需要情緒支援及有認知障礙症的長者，希望能盡早發現及介入。Mary在當社工期間，曾見過一些有潛在危險的年老長者，因為過不了評估，失去使用服務的機會，耆恩服務就可以填補這些隙縫，最後她更憑這個項目獲獎。

一腳踢創業望傳承

實現了創業夢後，她明白凡事都要親力親為，甚至再度走到前綫，並視作人生下半場的寶貴一課。職員主要為一班已退休的50+耆恩大使，像上門補習老師般，1對1上門為長者進行不同服務，包括評估身體、情緒及認知狀況等，亦會留意家居安全及支援照顧者，而且能度身訂造，時間及次數也可自選，彈性很高。

「最大賣點是與長者建立如朋友般的關係，同時成為家人溝通的橋樑，有時長者只想傾談，或是有人陪伴。消閒活動如捉棋、玩骨牌、唱歌，甚至如美容按摩等特約服務，也是重要一環，一般家居服務涉獵不到。服務到長者之餘，也能幫助一班耆恩大使就業；同時可提升自己照顧家中老人家的技巧，達致助人自助的過程。」

疫情讓Mary感到人生無常，她希望這事業能傳承下去，讓這團火繼續燃燒，甚至發展到如外賣應用程式，可即時進行配對。同時希望子女能投資在父母身上回饋他們，做定一些預防工作，讓他們晚年日子過得更好。

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專業退休人士義工配對

Mary偶然參加由基督教家庭服務中心主辦的「賽馬會躍動啟航計劃-香港輔助專業人員計劃」，一班退休的專業人士運用專業知識、豐富工作經驗及人際網絡，發揮所長貢獻社會，為不同的服務對象提供義務工作。Mary選擇了輔導義工服務，為利民會即時通提供電話輔導及情緒支援服務，也是她的新嘗試。Mary加入的「賽馬會50+共創豐盛計劃」，則以「創業」為平台，發揮個人專長和知識，以創新方法回饋社會。

詳情：https://cfsc.org.hk/tc/joinUs/ap、www.facebook.com/50startup

記者：張頌婷