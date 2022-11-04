【追夢少年】棄當工程師獲母親支持打劍球　22歲潘昊臨赴美參賽奪冠圓夢

▲ 雜耍就是有技巧地控制物件，而昊臨就結合劍球，以及他以前學過的運動，創作不同的花式。（圖片：湯致遠攝）

養兒育女一般都希望子女能夠成材，做到醫生、律師就更加錦上添花。22歲的潘昊臨，小時候活潑好動，母親以為長大了一定當體育老師。誰知自從中三接觸了劍球後，就一發不可收拾，日練夜練，今年還跑去美國拿了個雜耍比賽冠軍回來。

潘太作為母親，最終心願都是：「重點是他自己開心，發揮到自己就ok。好像降低了要求，但我如果繼續堅持下去，要他做我期望的，他不會做得開心。」

在潘太眼中，昊臨聰明醒目，小六的時候曾經作過資優的測試，發現體育及音樂都特別突出。「他田徑、溜冰、足球都有玩，小學時候是籃球校隊，中學學網球，上一、兩堂就升了兩個grade，羽毛球也是自學。」踏單車昊臨是突然有一天便學會了，而年齡相差3年的弟弟，怎樣學也不懂，結果哥哥只是一個下午，便教曉了弟弟。

▲ 潘家的教育是為了健康、安全、讀書無得say no，其他可以自由選擇。而昊臨回看身為傳道人的父親，經常提及要找自己的召叫，他覺得自己已經找到目標了。（圖片：湯致遠攝）

不過，對於昊臨而言，如果選擇老師的工作未免太困身了，所以無興趣。「但我後來發現做老師都有幾多假期，但可惜現在已經無彎轉了。」

為何沒有彎轉？因為他THEi選科時，一早選定了土木工程系，而體育老師一間學校只有一位，市場已飽和了。「土木工程系是無咁唔鍾意，而且搵到錢，不過工程師就不易做。」但更重要是，他發現自己的夢想其實在劍球身上。

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無時無刻都在玩劍球

雖說與劍球的緣份，純粹是當年15歲同學仔帶返學校玩，讓他初嘗成功感，但這初「邂逅」似乎改變了他的人生，從此無時無刻都在玩劍球，等車又玩，行街又玩，上堂也偷偷地玩，比賽時一天起碼練習6小時，相比一般人練琴還要勤力。「最初夜晚他在廚房玩，瞓覺都有點騷擾，但見他咁熱愛，就讓他繼續自由發揮。」潘太說。

昊臨最初是自己鑽研劍球，後來發現有團練，便周五晚去尖沙咀巴士站一帶切磋，由八、九點開始，一玩就玩至搭尾班車回家。「起初也有點擔心，怕他識到壞人，後來認識了他師傅李浩翔，也無事發生過，就放心了。」而爸爸潘生的心態是，由於昊臨自小有返教會，有積極正確的信仰對成長很重要，所以不用太擔心。

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願望踏上劍球世界盃舞台

潘太指昊臨自小就很獨立，很有目標。「我因為要照顧弱聽的細仔，經常要帶他去覆診及做治療，也怕忽略了昊臨。但他認路很叻，小四的時候，帶他一、兩次，我已經讓他搭巴士自己返學。」

接觸了劍球後，昊臨除了考獲劍球6段外，這7年來還希望能踏上劍球的世界盃舞台。「日本一年有一次比賽，我現場去了兩年，網上參加了兩次，2018年我排36，如果是35名已入到決賽，就是差一點點。」初賽有120種招式（每年也有新招式），要經過2 round、3分鐘，每round 5個招式，夠高分先可入決賽。

「就算我練到滾瓜爛熟，但臨場都是手震，發揮得不太好。最好解決問題的方法，就是面對它。」他明白有些人天生不會害怕舞台，但他不是，惟有不斷參加比賽，調整心態，讓臨場表現發揮得更好。「其實心態改變了已無咁驚，但身體很誠實，自然會驚。」

▲ 今次昊臨能夠在美國拿到雜耍比賽冠軍，緣於在那7分幾鐘自己設計的表演中，當音樂響起了，就進入狀態，enjoy the stage，完全沒有驚過。（圖片：被訪者提供）

贏得比賽改變目標

粗略估計，他已參加了二、三十場比賽，香港最多，贏過3次冠軍，其次是美國、加拿大、日本、中國等地都有。要數最厲害，就是今年7月到美國參加雜耍國際大賽（IJA Festival）得到冠軍。家境不算富裕的昊臨，結果這旅程花了10萬元，當中包括家人的資助、自己的積蓄都一次過落重注。「我曾經得到創業基金，在D2 Place開過售賣劍球的舖頭，又做了一段時間送外賣的兼職維持生計。」

這樣花錢值得嗎？「我本來打算比賽圓夢後，就完成最後一年的土木工程的課程，然後專心工作，但比賽完，我有強烈的感覺，我是born to do it。」獲得雜耍比賽冠軍，可說是完全影響昊臨之後的選擇。

▲ 昊臨在美國比賽，竟然遇上他崇拜的偶像——雜耍達人Niels Duinker，還在他的劍球上簽名留念。（圖片：被訪者提供）

「我在美國比賽後，最難忘是遇見五、六年前我在網上跟他學習拋波的雜耍達人Niels Duinker，他主動行過來恭喜我，現在我們仍有聯絡。」Niels有一班馬戲團班底，巡迴世界各地表演，並且可以此維生。「我也希望找到贊助，可以環遊世界在不同地方商演。這不是夢想，真的有人可以做到，而Niels就指引我如何出國表演，我希望我能夠成為香港第一人。」

追夢是年輕人的特權，而昊臨正努力地向理想目標進發。

記者：何小雲