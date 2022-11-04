【主僕情深】90歲伯伯離世身體極乾淨　揭盡責外傭用心照顧13年

▲ 90歲伯伯離世，身體極乾淨，揭盡責外傭用心照顧13年。

主僕情深令人動容，台灣有急診醫生最近分享案例，指一位年過90歲的伯伯長期臥床，送入醫院急救之前，心跳已停止，但整體外觀保持得相當乾淨。而事實上，伯伯生前備受外籍看護用心照顧，在他離世後，身旁的看護也淚流不止，感動人心。

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台灣急診醫生楊大緯日前在Facebook專頁分享，一位超過90歲的老人家在到院前，心跳已停止，而第一時間跟著伯伯入急症室的是一位外籍看護。經過看護幫助下，院方透過電話，聯絡到正在趕來醫院的家屬。而家屬十分明理，考慮到伯伯年事已高，明確表示不要急救，讓伯伯沒有痛苦地離開。

▲ （圖片來源：楊大緯 面對問題的急診醫師）

楊醫生留意到，伯伯雖然長期臥床，但整體外觀保持得相當乾淨，看得出來受到很用心的照顧。而令楊醫生印象深刻的是，外籍看護從頭到尾眼淚沒有停過：

她並沒有歇斯底里地哭喊，而是持續啜泣，低沉的哭聲，感染了急救區每一個角落，旁人可以很清楚地感受到，那是真正發自內心深層的悲傷，

她一邊拭淚、一邊用帶著口音的中文告訴我：「我一開始先照顧阿嬤，阿嬤走了以後，接著照顧阿公，已經13年了。」

楊醫生續指：「外籍看護來台大多是為了工作，但願意付出13年的時間，盡心盡力照顧雇主所託付的兩個老人家，直到生命最後一刻，這種超越國籍、超越血緣關係的忠誠度，是令人難以想像的。」亦不禁令人好奇，為什麼看護可以做到這種程度。

楊醫生並引用台北市長柯文哲的話：

我們對別人好，別人是否一定對我們好？答案是不一定，但99.5%是，所以不要為了0.5%，放棄99.5%的人。

而在看見外籍看護的表現，讓楊醫生相信，不管是雇主，還是已經逝去的兩位老人家，過去幾年來給予看護的待遇，肯定不會差到哪裡去。

楊醫生並鼓勵：「同樣的邏輯，我們對外籍朋友好，外籍朋友是否一定對我們、還有我們的爸爸媽媽好？答案是不一定，但我願意相信大多數都會是。我是急診人，我在急診看見善的循環確實以各種方式存在著，希望我們都能不吝於成為這循環中的一分子。」

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責任編輯：羅嘉欣