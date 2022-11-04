【元宇宙】理大與AI軟件研發公司合作　聚焦研究用於教育及藝術成像技術

▲ 理大與商湯科技簽署合作備忘錄。（理大提供）

香港理工大學今日（4日）與人工智能軟件研發企業商湯科技簽署合作備忘錄，將共同探索「元宇宙」技術，尤其聚焦於研發可應用在教育、藝術和旅遊等範疇的成像技術和解決方案，以及針對自動駕駛系統的高性能協作邊緣計算技術。

理大稱，雙方合作的研究成果將可應用到實際產品，從而提升用戶的體驗，期望藉合作運用理大的學術和研究專長，共同促進「元宇宙」和人工智能技術的發展，以造福業界和社會。

理大校長滕錦光說，校方將一如既往，憑藉其科研優勢，積極與業界合作，把前沿技術轉化成實際應用，推動社會進步，並爲建設香港成為國際創新科技中心貢獻力量。商湯科技董事長兼首席執行官徐立表示，希望和理大在智慧駕駛、車路協同、數字空間技術等方面一起拓展，在人才招聘等方面深入合作，共同推動香港創科的發展。

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責任編輯：黃悅晴