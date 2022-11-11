【立法會補選】再多3人報名　商湯尚海龍戴李家超競選口罩現身

▲ 尚海龍獲多人相撐。（趙居逸攝）

立法會選委界補選提名期下周一截止，周三傳出的6人已先後報名，今日報名有民建聯陳永光、工聯會李廣宇和商湯科技香港公司總經理尚海龍。

▲ 尚海龍所佩戴口罩，與李家超競選行政長官時屬同款。（趙居逸攝）

下午報名的尚海龍盡顯廣闊人脈，包括他在內共有27人列隊合照，當中除了全國人大常委譚耀宗，還有多位立法會議員。而尚海龍所佩戴的口罩，與特首李家超競選時所佩戴的屬同款，寫有「同為香港開新篇」。

尚海龍透露，自己共獲取20個提名，包括中國工程院院士陳清泉、科大校長朱葉玉如、科學園主席查毅超等，共有50名選委簽署支持自己參選。

被問到在內地有何政治背景，尚海龍稱，自己是共青團員，至於有無入黨，他則未有正面回應，僅稱自己是「深圳市南山區政協常委」。

尚海龍稱，自己懂兩文三語，其普通話水平在內地屬播音員級別，雖然廣東話還不太標準，但強調會努力主動融入。

上午報名的李廣宇，獲工聯會會長吳秋北、理事長黃國等撐場，李廣宇去年曾競逐勞工界，惟當時未申報政治聯繫，他今日則表示，自己2004年已加入工聯會。

至於陳永光，亦獲民建聯領導層陪同報名，本身是中醫師的陳永光表示，希望發揮自己專業所長，推動社會走出疫情，同時推動中醫藥產業發展，為香港經濟創造更大價值。陳永光去年競逐醫療衞生界落敗，被問到今次勝算時，他稱，會謙卑地做選舉工程。

▲ 陳永光報名參選。（民建聯供圖）

報名參選的，還有全國港澳研究會理事黃梓謙、中大工程學院副院長黃錦輝、新民黨何敬康。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸