【好去處】11.24起海賊王主題展舉行　重現多個著名場面+AK江熚生自家品牌聯乘商品

▲ 「再見梅利號」重現路飛火葬告別梅利號，結束其光榮使命的一刻。

風靡全球的漫畫《海賊王ONE PIECE》主題展將登陸香港。《大海賊時代！亞洲巡迴展》香港站將於11月24日起舉行，展覽設有16個主題專區，配合特製光影聲效重現多個著名場面。另設8個AR手機及實體遊戲關卡，參觀者可挑戰遊戲以累積懸賞分數，贏取限量禮品；期間限定店售賣多款《海賊王》獨家主題精品。

今次展覽將會是亞洲區首站，會由漫畫故事開初到最新章節，完整呈現主角路飛與隊友的冒險世界。特展一共劃分16個展區，包括「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、火拳艾斯被囚禁的「海底大監獄」、瑪林科特「頂峰戰爭」、與四皇之一大媽海盜團對決的「圓蛋糕島」，以及與「百獸」怪童激戰的最新篇章「和之國」篇。配合生動逼真的視覺效果、氣勢磅礡的音樂，令人猶如置身於故事中的像真場景，讓觀眾體驗在「偉大航道」上的種種熱血、感人及刺激的冒險故事。

今次展覽亦會展出多個全球首展的大型雕塑，包括一個由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑。

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設8大AR+實體遊戲 累積分數贏限量禮品

主辦方特意為今次特展設計了一個手機應用程式。參觀者進入會場前須先下載手機app，到達相應專區掃描遊戲QR Code，即可挑戰懸賞遊戲。場內一共有4個AR手機及4個實體遊戲主題專區，例如第5展區的「草帽小子一伙 - 動感回顧！」邀請參觀者模仿草帽小子一伙的經典動作，形神俱備者可得到更高分數；AR手機遊戲第10展區「魚人島保衛戰」、11展區「格鬥競技場爭霸戰」、13展區「決戰鏡世界」及14展區「勇闖和之國」考驗參加者的專注與靈敏度；第15展區「和之國花都嘉年華遊戲」則是實體遊戲，考驗參觀者的技巧與身手。累積指定懸賞積分，即可贏取限量禮品。

海賊王粉絲及「生粉」必搶 過百款ONE PIECE主題精品

由11月17日至明年1月31日，位於展覽區的旁邊將設有《ONE PIECE 海賊王》期間限定店，發售超過100款主題精品，其中包括今次特展獨家發售的紀念品。

此外，香港人氣男子組合MIRROR 成員Anson Kong 江熚生個人自創品牌KYUBI，亦會推出「KYUBI x ONE PIECE」系列商品，於期間限定店獨家發售。

是次巡迴展，東映動畫製作人柴田宏明先生表示，2019年前，在中國內地和香港都有很多《ONE PIECE》活動，但後來因為新冠肺炎肆虐而大幅減少。今次終於能夠再次舉辦對外開放的活動，感到非常高興。目前《ONE PIECE》原著和動畫同時邁向最終章，令人很興奮，希望大家能透過今次展覽重新體驗《ONE PIECE》到目前為止的故事內容，為即將出現的《ONE PIECE》最大高潮位做好準備，並好好欣賞它。

One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》香港站詳情

日期：2022年11月24日至2023年1月21日

地點：九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場4樓

時間：

星期一至四：12:30 pm至9pm

星期五：12:30 pm至10pm

星期六、日及公眾假期：10:30 am至10pm

購票網站：https://hk.trip.com/w/onepiecehk

門票價格：

11月16日前購票：特惠票（12歲以下小童）$158、成人$228

原價：小童$178、成人$258

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責任編輯：陳麗娜