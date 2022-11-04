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【提防蚊患】本港再錄1宗登革熱外地傳入個案　病人潛伏期內曾到印度

社會 18:14 2022/11/04

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截至昨日，今年共錄得19宗外地傳入登革熱個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，在10月28日至昨日期間，錄得一宗登革熱外地傳入個案，病人潛伏期內曾到印度。

衞生防護中心指，截至昨日，今年共錄得19宗外地傳入登革熱個案，而去年全年共錄得兩宗外地傳入個案。中心發言人提醒，市民應提高警覺，採取有效措施防治蚊患，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑；若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

有關香港和鄰近及海外國家及地區的登革熱最新情況，已上載至衞生防護中心網頁。　市民可採取的防蚊措施： 

  • 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；
  • 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；
  • 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；
  • 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；
  • 在雨季前把凹凸不平的地面填平；
  • 避免在叢林逗留；及
  • 戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

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責任編輯：黃悅晴

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