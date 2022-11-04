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【恐怖意外】6歲女童失足被貨架掛勾插傷眼　法院判百貨公司疏忽須賠30萬

育兒經 18:35 2022/11/04

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女童右眼受傷嚴重。

一名居於澳洲悉尼的6歲華裔女童Cecilia Chen，在兩年前與家人在悉尼北岸車士活區的Chatswood Chase購物中心購物時，遭金屬掛勾插爆右眼，整塊眼皮被扯甩，日前法院就事件宣判，認為意外因百貨公司疏忽所致，需向受害人賠償6萬澳元（約30萬港元），事後店方亦已在掛勾套上膠帽，防止悲劇重演。

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女童在逛Kmart百貨公司時，想要一件粉紅色T恤，但當她跳起來想要拿到它時，突然失去了平衡摔倒，右眼撞到了下面架子上的金屬衣鉤上。女童即時血流披面，即時入院救治並接受了4個小時的手術。

事發6個月後再接受手術

當地法院就事故展開聆訊，事發生兩年後，女童臉上仍留有明顯疤痕。一名外科整形醫生提交的詳細醫療報告指出，女童右眼窩部分肌肉、神經及淚腺受傷，眼皮亦被扯甩，在事發6個月後需接受另一次手術。

事故後，女童心情大受影響，媽媽指女兒更拒絕回校上課及面對同學：「她認為自己看起來看可怕，非常害怕面對老師和同學」，而且每天晚上睡覺前都會哭，她需要睡在父母的床上才能入眠。

事故前，女童一向熱愛芭蕾舞、體操、打籃球和游水等，現在卻對這些有接觸的運動十分抗拒，只願意打乒乓球。

法官Robert Montgommery認為因Kmart的疏忽造成今次意外，而意外令女童的自信心大大削弱，並對精神健康造成永久傷害，除了考慮意外對事主造成的即時影響，亦須考慮對她日後可能需要接受的治療或影響，因此判Kmart需向受害者支付6萬澳元（約30萬港元）賠償金，並支付其法庭費用。

Kmart在掛勾加上膠帽

Kmart發言人表示，涉事掛勾屬常見的貨架掛勾，在很多零售店都會採用，事發後店方在掛勾套上膠帽加強保護性，並會定期檢查，以免同類型意外再次發生，Kmart會接受今次法院判決，並向女童致至深切慰問。媽媽就是猶幸女兒的眼球未有受損，但視力仍需很長時間才能完全恢復，但擔心外貌上的問題會影響女兒一生。

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責任編輯︰王明芳

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