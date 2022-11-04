【新冠肺炎】中大調查：3成5人已不關注疫情　近7成人冀放寬防疫措施

▲ 中大香港亞太研究所調查指3成5人已不關注疫情，近7成人冀放寬防疫措施（資料圖片）

中大香港亞太研究所在上月就市民對新冠疫情意見進行一項問卷調查，發現仍有6成人關注疫情、3成5人表示已不關注；另有近7成受訪者贊成放寬防疫措施，只有2成人認為應維持不變、半成受訪者認為應收緊；研究所指，對比去年9月調查，受訪者對現時防疫措施的看法有顯著差異，更多人希望放寬。

中大香港亞太研究所在9月29日至10月14日進行一項電話調查，成功訪問了共705位18歲或以上的市民，發現逾6成受訪者仍關注疫情、35%受訪者則表示不關注，另有4.6%受訪者表示「不知道/很難說」。

對自己確診的擔憂方面，有62.6%受訪者表示「不擔心」、 21.3%受訪者則表示「有點擔心」、12.9% 受訪者表示「頗擔心」或「非常擔心」，另有3.2%受訪者表示「不知道/很難說」；結果與去年9月調查相若。

對於現時防疫措施，調查發現68.9%受訪者認為應該「放寬」，20.2%受訪者認為應當「維持不變」，僅有4.9%受訪者認為應該「收緊」，另有6.0%表示「不知道/很難說」。對比去年9月調查結果有顯著差異，更多受訪者希望防疫措施放寬。

為提高兒童接種新冠疫苗的比例，港府已將「疫苗通行證」的適用年齡涵蓋到5至11歲兒童；36.6%受訪者表示支持，近五成（48.9%）受訪者表示不支持，另有14.5%受訪者表示「不知道/很難說」。

為提升長者接種比例，有建議認為港府應立法強制院舍長者打針，33.6%受訪者贊成、55.8%受訪者不贊成，另有10.6%的受訪者表示「不知道/很難說」。

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記者：鄧凱文