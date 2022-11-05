【眼睛危機】婦人誤以為生「眼挑針」懶理 半年後潰爛揭患皮脂腺癌挖眼保命

▲ 婦人誤以為生「眼挑針」懶理 半年後潰爛揭患皮脂腺癌挖眼保命

眼睛是「靈魂之窗」定當要好好保護。台灣一名婦人誤以為自己是生「眼挑針」而漠視眼睛的紅腫，直至半年後才因患處潰爛求醫。經醫生診斷後證婦人是患上皮脂腺癌，她必須以「挖眼」的方式清除眼睛的癌細胞。

最新影片：

台灣皮膚科醫生趙昭明近日於電視節目上分享了這婦人的病例，指該名患者是一位80多歲的老婆婆。然而她的眼瞼附近出現了一顆類似眼瘡的黃色凸出物，但她與家人卻一直誤以為她只是皮膚老化或生「眼挑針」，故沒有多加理會。

可是，患處於半年後開始潰爛、觸碰到患處更會感到痛楚，呈「有點黑黑，又有點黃黃的」狀態。再經切片檢查後證實，婦人所患的是皮脂腺癌，而且病情嚴重，而癌細胞更已入侵到眼睛內部的神經。故此，婦人需接受手術，將整個眼睛移除才能把腫瘤切除保命。

香港眼科學會秘書長李琬微醫生曾表示，皮脂腺癌患者由發病至確診時期平均約一年。患者以長者為主，平均年齡約65歲。

李醫生續指，皮脂腺癌的成因未明。但臨床證據顯示，長者、皮脂腺有非癌性腫塊、曾暴露於輻射，如曾接受電療或曾患其他癌症人士，皆是風險較高的人士。然而，亞洲人發病率比白人高，本港發病率為11.1%，而男性與女性的患病比率為3:7。

香港眼科醫學院委員袁國禮醫生指，眼瞼皮脂腺癌症狀包括慢性眼瞼結膜炎、角結膜炎、眼眶發炎等。因與生「眼挑針」相似，不少患者被誤診為生眼瘡。可是眼瞼皮脂腺癌有機會擴散至淋巴，如口水腺，甚至其他器官，死亡率偏高約10%。

袁醫生建議若眼皮持續長有硬塊，應及早求醫。在治療方面，此癌症對放射治療不敏感，以手術切除為主，並應作冷凍切片檢確定切除邊緣已無腫瘤，以減少復發機會。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

責任編輯：羅嘉欣