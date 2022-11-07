【不離不棄】港女生大學畢業即患腦癌　深情消防員男友求婚陪走最後人生

▲ 港女生大學畢業即患腦癌，消防員男友不離不棄求婚陪走最後人生。

常言道患難見真情，一旦另一半深受病魔折磨時，有否想過自己會如何自處? 有專科醫生便分享了一宗難忘案例，指一名只有25歲的少女大學畢業後，即證實身患原發性腦癌。儘管明知道前路難行，而且治療費鉅大，但其青梅竹馬的男友卻沒有大難臨頭各自飛，反而選擇與女友簽紙結婚，面對後期已全身癱瘓的愛人，依然不離不棄，陪伴對方走畢生命的最後一程。

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臨床腫瘤科專科醫生李宇聰回憶8年前仍在公立醫院工作的日子，他指每日求診人士許多，但有一名女病患的經歷卻一直令他難忘。他指那名25歲女孩每一次到醫院覆診時，當時的男友總會陪伴在側，與他們閒話家常聊起，才知道他們二人原來自大學便已認識，雙方畢業未幾，女方因對畫畫深感興趣，便選擇與友人創業，開設畫室教人油畫；男方則投身消防員，原本對未來充滿憧憬的兩口子，所有計劃卻因女方的頑疾而大失預算，不但要應付身體的日漸衰退，更要負擔龐大的醫藥費用，單是到私家醫院進行的放射治療便用了數十萬。

他指從醫這麼久，深深明白「共患難的不容易」，見過有人咬緊牙關細心照顧患病的另一半，亦見過有丈夫承受不了照顧病人的壓力，選擇離婚。而面對當時存活率少於1年的惡性腦癌，這兩口子的選擇是共同面對，初入社會的男方為了可讓女方得到公務員的醫療福利，減少醫療費用，更毅然決定向女友求婚，令另一半所用的標靶藥物得以免費，以安心對抗病魔。李宇聰感嘆指不知算不幸還是幸運:

不幸是一個少女年紀輕輕便要與癌魔搏鬥，但幸運的是她有一個不離不棄，為她設想的另一半。

可惜，天意弄人，他指少女治療的第9個月後，情況便急轉直下，由於腦癌擴散，後期她更是四肢不能活動，亦不能言語，終日只能躺臥於病床上，再過了半年，便因併發症感染而與世詳辭。期間，她的先生依然每日風雨不改，靜靜陪伴在則，陪伴太太渡過最後的歲月。

▲ 臨床腫瘤科李宇聰醫生

過半患者活不過一年

世界衛生組織將GBM定為惡性度最高的腦腫瘤，若患者不接受治療，平均壽命僅為3個月。早前香港神經腫瘤學會整合過往15年逾千名香港患者的大型資料庫數據，發現本地的GBM確診年齡中位數為57歲，逾5成患者存活期不足一年，僅2成患者存活期超過兩年，3%患者存活期超過5年。

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記者: 容惠玲