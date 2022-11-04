【潮物速報】黑夜自拍之選 vivo V25 Pro 5G　超清夜景人像+自動對焦前置鏡

▲ vivo 全新V25系列邀來了虛擬模特兒imma作代言人，與新作V25 Pro及V25一樣，極富創意。

近數十年，拍照留念經已進入「不求人」的階段。簡單如藍牙遙控、自拍棍，抑或是一個高質素的前置鏡頭，已解決了大家難以啟齒講句「唔該可以幫手揸機嗎？」的煩惱。

最近vivo推出的全新V系列V25 Pro及V25 5G智能手機，除備有自動對焦及人眼追焦的高清前置鏡頭外，更主打強勁的夜攝功能，讓用家隨時能記錄低最美一刻。

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內地智能手機品牌vivo推出的產品主要分為3大系列，包括主打專業攝影旗艦級的X系列、玩輕巧自拍的V系列，以及高CP值玩家首選的Y系列。來到今代V25系列，兩部新作V25 Pro及V25亦有延續上代的輕薄機身設計。

V25 Pro採用6.56吋FullHD+ AMOLED 3D曲面屏幕，機身厚8.62mm，重量僅190g。而V25則用上6.44吋平面熒幕，機身僅厚7.79mm，重186g，兩款型號握上手也非常輕薄，手感不錯。

機身設計上較特別之處，是用了會光致變色的磨砂質感熒石AG玻璃，在太陽光或紫外綫照射下，整個機背就會變色。例如衝浪藍色的V25 Pro，會由如天空的淺藍色變做大海的深藍色；而V25的暮曉金色，則會從日出的金色變成如日落鹹蛋黃般的橙紅色，非常有型。

超級夜攝功能

相機是V25系列升級的一大賣點，後置3鏡頭組合方面，V25 Pro及V25均搭載了6,400萬像素OIS光學防手震超感光主鏡、800萬像素廣角鏡及200萬像素微距鏡頭。

主鏡更支援EIS電子防手震及升級版超級夜攝功能，如極夜模式、夜景人像等，可精確還原夜間高飽和度景像的色彩及亮度，用來拍攝低光下的人像，更猶如打了燈般清晰。

▲ vivo V25 Pro有衝浪藍及石墨黑兩色選擇，最大賣點是拍攝功能，256GB售$4,298。

加上新增設的即時實時夜視模式，用家可在預覽圖像時即時手動調整曝光值，就算在昏暗環境下也能改善照片亮度、噪點及細節位等。

至於前置鏡頭，V25及V25 Pro分別配置5,000萬及3,200萬像素高清鏡，具有自動對焦及人眼追焦功能，並有可優化銳利度的AI高清演算法，即使是白天或夜晚都能拍攝出清晰圖像。

V25 Pro更支援AI膚質演算法，能對皮膚細節進行增強，令毛髮及皮膚紋理更有質感。值得留意是，V25的前置鏡頭像素比V25 Pro還要高，如多用自拍的話可能V25會更合適。

高質素的前後鏡頭在拍片上也讓用家更得心應手，如極夜影片功能，在黑暗環境下的增亮及降噪方面均表現出色。而全新的微影片功能，就可利用影片範本及教學，指導在夜間、食物或城市等不同場景下進行拍攝，提升拍攝體驗。

前置鏡頭則備有自然人像視像模式，可提升整體皮膚質感及清晰度，並且有升級版的人像多風格功能，內置了不少有趣濾鏡，如波普漫畫、花園等，必玩今代新增的動感模糊風格，可將人像從背景中分離出來，好玩搞鬼。

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大玩虛擬代言人

在性能配置上，V25 Pro搭載了準旗艦8核的聯發科技天璣1300處理器，比上代性能提升10%。在配備全新記憶體整合技術3.0下，可有效將閒置的ROM調給RAM使用，最高可達8GB額外擴展記憶體效能，打機煲劇完全沒問題。

V25則搭載聯發科技天璣900處理器，內存融合為8GB+8GB。而電池性能亦有升級，V25 Pro內置4,830mAh大電池，支援66W vivo FlashCharge功能，僅30分鐘便可由0%充電至71%。V25則內置4,500mAh電，也支援44W閃充，30分鐘內可充電至61%。

近期流行虛擬世界，vivo V25系列更邀來日本首位虛擬模特兒imma擔任代言人，她於2018年首次登場，其招牌粉紅色波波頭造型極吸睛，曾被《福布斯女性》評為2020年度女性，亦曾參演2020年東京殘奧會的閉幕式，IG粉絲數目逾41萬，非常厲害。

兩款256GB全新V25 Pro及V25智能手機即日起發售，分別售$4,298及$3,398，以拍攝性能來看亦算抵玩。

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vivo V25 Pro 5G規格表

售價：$4,298

屏幕：6.56吋AMOLED熒幕、FHD+ 1,080 X 2,376像素

處理器：8核MediaTek Dimensity 1300

記憶體：12GB + 8GB（內存融合）RAM / 256GB ROM

尺寸長闊高： 158.9 X 73.52 X 8.62mm

重量：190g

操作系統：Funtouch OS 12 Global

鏡頭：後置～6,400萬像素OIS主鏡+ 8,00萬像素廣角+ 200萬像素微距；前置～3,200萬像素

電池：內置4,830mAh

查詢：vivo（2301 0999）

記者：黃依情