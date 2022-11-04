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【綠葉王】秦煌兩年前暈倒跌斷右手　74歲「老頑童」身型清減瘦逾30kg

娛樂 19:23 2022/11/04

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現年74歲的資深藝人「老頑童」秦煌，在2020年11月1日往TVB出席《踩過界II》記者會時，卻在電視城大門突然暈倒跌在大門口，並因此令右手骨折，由4名保安人員扶上輪椅。

之後，他在接受手術後，於同年11月12日出院，秦煌解釋指因為感坐骨神經痛，於是聽從建議減肥望舒緩痛楚，但卻因減肥太過急進令體力不支而暈倒。

經休養後，秦煌在去年3月復工，但要用拐杖輔助，同年5月更被拍到他往廣華醫院急症室，報道指其雙腳浮腫，自此秦煌亦少在公眾場合露面。

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體重曾近280磅

終於秦煌在近日露面，任「旦哥」鄭丹瑞的YouTube頻道節目《健康‧旦》嘉賓，從影片所見他比以前瘦了，他透露自己已成功減掉30KG。

秦煌在《健康‧旦》內玩健身機，同時接受旦哥訪問。體重曾近280磅的秦煌透露現在比以前清減的原因：「平時多數係步行，慢慢，每日步行大約一千幾二千步，食嘢又好小心。同埋日日都有量血壓。」可說十分勤力。

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秦煌減逾30KG

秦煌稱，身體肥胖令膝關節承受很大壓力：「我就因為過重先至入醫院，因為啲肥膏呢就遮住咗背脊嗰條神經線，所以條腰骨就唔郁到，但係後尾減下減下好快就冇事，行得慢呀，各樣嘢呀，而家慢慢要做返啲運動。」

同時，他聽從醫生建議，在飲食上奉行少油、少鹽、少糖，同時多吃蔬菜和水果及多飲水，結果成功減逾30KG。從影片所見，他十分精靈，精神相當不錯，令影迷欣慰。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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