【親子好去處】My Melody聖誕登陸4大置富商場　馬鞍山廣場小火車樂園打卡位率先睇

▲ My Melody在置富Malls旗下4大商場打造粉紅聖誕樂園，喜歡My Melody的朋友不容錯過。

My Melody粉絲注意！今個聖誕節，甜美可愛的My Melody換上全新士多啤梨糖果造型，與一眾好友登陸「置富Malls．My Melody Sweetmas冬日樂園」，其中在馬鞍山廣場會開設「巨型聖誕樹小火車樂園」，4大打卡位充滿粉紅少女氣氛。

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由11月6日至12月27日，My Melody帶領一眾好友在置富Malls旗下4大商場打造粉紅聖誕樂園，包括馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」、以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」。

▲ 必影焦點有5米高心形鏡房粉紅聖誕樹。（任 薏攝）

其中在馬鞍山廣場的小火車樂園有4大打卡位，必影焦點有5米高心形鏡房粉紅聖誕樹，有別於一般聖誕樹，下面心形鏡房有多個My Melody的可愛圖案，可以和親友、愛人一齊對鏡自拍，鏡房上面就豎立了粉紅聖誕樹，多一個角度打卡。

▲ My Melody浪漫咖啡杯。（任 薏攝）

旁邊的My Melody頭套造型摩天輪包廂，一家大細可以坐在其中與My Melody合照；而另外兩個造型的My Melody則坐在出面的棒棒糖小火車和浪漫咖啡杯中，記得影齊收集呀！

影完相記得去玩埋「My Melody聖誕圈圈樂」抽獎遊戲，跟可愛的My Melody一同挑戰遊戲任務，有機會贏取美食禮券或My Melody精美禮品一份。

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聖誕節當然不能缺少聖誕老人！由12月10日起的周末及公眾假期，聖誕老人將會巡迴現身置富Malls旗下11個商場，與大小朋友合照歡度佳節。

此外，商場亦推出了限定換領「My Melody暖笠笠紙巾盒套」（11月19日起）及「My Melody甜蜜抱抱圍裙」（12月10日起），凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶，分別累積消費滿$500及$800，即可換領。每日禮品數量有限，先到先得，換完即止。

▲ 限定換領「My Melody暖笠笠紙巾盒套」。（任 薏攝）

還有聖誕壓軸的「置富Malls 2022聖誕大抽獎」，將送出總值接近10萬元獎品，包括最新最潮的電子產品，如MacBook Pro 13手提電腦、Samsung Galaxy S22 Ultra、各式美妝、家品及餐飲禮券等。市民於11月12日起至12月27日期間，在置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶，即日累積滿$200或以上，即可換領抽獎券，多買多送！

置富Malls．My Melody Sweetmas冬日樂園

日期：2022年11月6日至12月27日

1.「巨型聖誕樹小火車樂園」

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

2. +WOO嘉湖 - 「馬卡龍糖果屋Café」

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

3. 置富都會 - 「夢幻旋轉木馬樂園」

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

4. 置富第一城 - 「熱氣球浪漫升空樂園」

地點：置富第一城（港鐵第一城站C 出口）

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記者︰林綺玲