【電話騙案】8旬翁遭自稱女婿騙徒騙走3萬　警追查後共拘3男涉3案失款達21萬元

▲ 8旬翁遭自稱女婿騙徒騙走3萬，警追查後共拘3男涉3案失款達21萬元。（資料圖片）

警方10月20日接獲一名87歲姓呂本地男子報案，指早前接獲一名自稱為其女婿的男子來電，表示自己因涉及刑事案件而需要繳交保釋金，要求受害人把3萬元現金在指定地點交予他的朋友，以作保釋用途。該名男子其後要求受害人再繳交3萬元現金，受害人與朋友聯絡後懷疑受騙，遂向警方報案。

秀茂坪警區刑事部人員同日下午採取行動，在秀茂坪區拘捕一名17歲男童，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

秀茂坪反三合會行動組人員接手調查案件，經深入調查後鎖定另外一名懷疑與案有關的男童，並於10月21日在沙田區拘捕該名17歲男童，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

調查顯示，該些被捕人涉嫌與另外2宗在旺角區及大嶼山區發生的「猜猜我是誰」電話騙案有關，3宗案件的涉案金額共約21萬元。

秀茂坪警區人員昨日（3日）在秀茂坪區拘捕一名25歲男子，涉嫌與另一宗騙案有關，案中的受害人沒有損失。行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。行動中，人員檢獲3部手提電話、一個袋及約8,000元現金。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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記者：黃穎津