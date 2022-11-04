【小型無人機】航拍業界指當局指引含糊　冀用字更準確保障操作員免誤墮法網

▲ （資料圖片）

一部撞毁的小型無人機，揭發一男子疑利用無人機進行偷拍（詳情即看【下一頁】）。香港專業航拍服務中心負責人梁紹斌指，技術上無人機是可以在大廈間飛行，而民航處提供的一般安全操作指引也無寫明不可以在大廈間飛行，他認為規限寫得太含糊，冀政府用字更準確，在保障市民的同時，都保障無人機操作員免誤墮法網。

《小型無人機令》今年6月1日生效，市民控制重250克或以上的航拍機，須事先註冊登記。香港專業航拍服務中心負責人梁紹斌則指，即使有註冊，仍可能有人以無人機犯法，「我舉個例，每架車都有喺運輸署登記，但都有人會非法賽車。」

他續指，現時操作小型無人機，雖然在高度及地方等都有規限，但用字上較為含糊。例如飛行的地方包括不得飛越或飛近任何與之碰撞時會產生危險的物體或設施，卻未有言明是否是指限制無人機在大廈旁飛行。

在高度限制上，現時不同類別的無人機據有不同操作高度限制，如甲二類小型無人機及乙類小型無人機的操作高度不得超過地面以上300呎。但梁紹斌說，香港有很多地方可以起飛無人機，而這些地方本身已距離地面一定距離，所以網上會有些航拍影片會超出規限高度，這種離地規限也不夠準確。

他續指，有別於商用無人機，每次操作前均要向民航處申請，獲批後才可使用，有小部份以無人機作消遣的人在操作上未夠嚴謹，明言不介意政府檢視法例及修改字眼，並期望當局用字更準確，在保障市民的同時，都保障無人機操作員免誤墮法網。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：江麗盈