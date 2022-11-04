hello恒隆商場獎賞計劃 X Klook優惠　半價獲Fashion Walk電子餐飲禮券

恒隆地產旗下的hello恒隆商場獎賞計劃聯同Klook推出半價優惠，以50元購買價值100元Fashion Walk電子餐飲禮券，於銅鑼灣Fashion Walk及Food Street內超過20間餐飲商戶均可使用。

同時，場內多間餐廳推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，包括MOO MOO Plus 85折120分鐘無限任食美國招牌封門柳套餐及90分鐘青口任食套餐、日本清酒藏所清酒放題第二位半價優惠及Coast Seafood & Grill特選啤酒買一送一等，低價享盡多國美食，來個小出走告別煩囂！

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推出限時半價優惠

hello恒隆商場獎賞計劃聯同Klook推出的獨家限時半價優惠，讓大家能輕鬆歎盡環球美食，來個半日小出走之旅，品嚐多國特色美食。

優惠涵蓋多間知名環球美食，包括：本地手工啤酒及港式風味Fusion菜Second Draft、人氣手打漢堡店MOO MOO Plus、韓式居酒屋GYOJASANG、海鮮扒房Coast Seafood & Grill、日本米芝蓮一星拉麵金色不如帰 -蠔主題分店牡蠣不如帰Hototogisu、壽司店千両sen-ryo、美式輕食店BURGEROOM、日式京都和風系Pancake Senmon Pancake 專門等，餐廳優惠亦可與港幣100元恒隆電子購物禮券同時使用。

▲ hello更可獲小禮物。

會員享雙倍積分

此外，hello會員凡於餐飲食肆商戶消費滿100元以上，上傳單據至恒隆商場手機應用程式，成功批核後，即可享雙倍hello積分及獲贈BE-KIND TM迷你士多啤梨奇亞籽杏仁堅果棒輕食裝18g一套共兩件。

半價優惠購買Fashion Walk電子餐飲禮券詳情，連結按此

日期：即日起至售完即止

地點：銅鑼灣Fashion Walk指定參與餐飲食肆商戶

Fashion Walk - Happy Hour Fun優惠詳情

日期：即日起至12月15日 (逢星期一至四)

時間：下午4時至晚上11時59分

地點：銅鑼灣Fashion Walk指定參與餐飲食肆商戶

詳情請按此