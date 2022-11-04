【小型無人機】26歲男子涉利用無人機窺淫　私隱專員公署：拍攝住所酒店內市民影像侵犯私隱

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一部撞毁的小型無人機，內存逾20段不雅影片，警方調查後，拘捕1名26歲男子涉利用無人機進行窺淫有關罪行（詳情即看【下一頁】）。個人資料私隱專員公署回應指，不評論個別個案，但會密切留意相關事件發展。個人資料私隱專員鍾麗玲則強調，住所、酒店房間屬私人空間及市民合理預期有私隱的地方，若航拍機停留並拍攝，做法可構成違反保障資料第1原則，侵犯相關市民的個人資料私隱。

私隱專員公署表示，不評論個別個案，但會密切留意相關事件發展。但就《個人資料（私隱）條例》而言，若航拍機備有攝錄功能可拍攝並儲存他人的影像及／或錄像，以用作識別有關人士的身份，便有機會涉及收集「個人資料」，相關的資料使用者必須遵守《私隱條例》的保障資料原則及相關規定。

個人資料私隱專員鍾麗玲則強調，住所、酒店房間屬私人空間及市民合理預期有私隱的地方。若航拍機停留在住所或房間窗前拍攝屋內或房間內市民的影像，有關做法可構成違反保障資料第1原則，侵犯相關市民的個人資料私隱。

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記者：江麗盈