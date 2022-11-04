【青年發展】陳國基形容香港青年是「瑰寶」　會按其想法制訂青年發展藍圖

▲ 政務司司長陳國基今日出席元朗區青年見面會，與多名出席的中學生自拍合照。（陳國基Facebook相片）

政府正制訂首份《青年發展藍圖》，政務司司長陳國基今日形容，香港青年是「瑰寶」，愈來愈珍貴，強調一定會以青年想法為依歸，制訂一份符合青年所思、所想、所求的藍圖。

陳國基在社交網站發帖文透露，今日出席元朗區青年見面會，就當局制訂《青年發展藍圖》，與約40位中學生交流。他又上載與多名學生的自拍合照，形容出席的學生都有很清晰的抱負和理想，令他感到非常欣慰。

帖文提到，有一名學生對陳國基說，平日學習雖然面對很大壓力，但她會將「壓力」化為「動力」，推動自己前進，形容是最令他印象深刻和深受感動。他強調，正向思維對青年的成長和發展非常重要，要懂得從樂觀的角度出發，將壓力轉化為動力，才可以推動自己積極向上。

他又指，對於不少學生希望學校加強提供升學就業資訊，會要求教育局積極跟進相關工作，讓青年盡早認清目標、向前邁進。

陳國基表示：「面對香港的出生率愈來愈低，香港的青年亦愈來愈珍貴，是我們的瑰寶。」

他亦在帖文末段宣傳其Instagram帳戶，希望與青年加強交流：「P.S. 不少學生對我說，時下年輕人多用IG交流，在此提提大家，我的IG帳號是@ericchan.cso，未來我的IG會繼續發放我的最新消息，希望大家多多follow！」

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責任編輯：胡偉明