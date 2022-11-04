【強制檢測】48處納強檢 涉半山御景臺、將軍澳蔚藍灣畔等【附名單】
社會 21:10 2022/11/04
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月29日至11月4日期間，曾身處下列48個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月5日或6日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 九龍城德朗邨德璋樓
- 葵涌葵盛東邨盛樂樓
- 長沙灣昇悅居 5 座
- 何文田何文田邨逸文樓
- 東涌裕東苑賀東閣
- 秀茂坪寶達邨達佳樓
- 元朗洪福邨洪悅樓
- 將軍澳叠翠軒 4 座
- 東涌逸東二邨謙逸樓
- 慈雲山慈愛苑愛寧閣
- 將軍澳清水灣半島 7 座
- 上水彩園邨彩湖樓
- 將軍澳蔚藍灣畔 7 座
- 沙田水泉澳邨嶺泉樓
- 沙田駿景園 1 座
- 北角富澤花園富慧閣
- 青衣灝景灣 11 座
- 半山區干德道22 號慧豪閣 2 座
- 馬鞍山錦英苑錦雅閣
- 茶果嶺麗港城 33 座
- 荃灣海濱花園海逸閣
- 馬鞍山新港城 J 座
- 柴灣藍灣半島 5 座
- 黃竹坑南濤閣 1 座
- 黃大仙啟德花園 5 座
- 鰂魚涌康怡花園 E1 座
- 元朗新時代中城 M6 座
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓
- 大角咀港灣豪庭 3 座
- 藍田康栢苑金栢閣
- 深水埗澤安邨麗澤樓
- 牛頭角得寶花園 F 座
- 屯門富泰邨逸泰樓
- 青衣長安邨安清樓
- 柴灣仁樂大廈 B 座
- 上環康威花園 A 座
- 荔枝角清麗苑麗建閣
- 秀茂坪曉光街44 號富華閣
- 青衣美景花園 6 座
- 土瓜灣馬頭涌道 111-127 號錦華大廈
- 半山區堅道 46 號御景臺
- 沙田沙田第一城 10 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 大埔廣福邨廣祐樓
- 大埔大埔中心 11 座
- 大埔大埔中心 12 座
- 觀塘安達邨賢達樓
- 長沙灣泓景臺 8 座
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記者：黃穎津