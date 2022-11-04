【強制檢測】48處納強檢　長沙灣昇悅居、泓景臺、將軍澳蔚藍灣畔、清水灣半島上榜【附名單】

▲ 48處納強檢，涉半山御景臺、將軍澳蔚藍灣畔等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月29日至11月4日期間，曾身處下列48個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月5日或6日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

元朗屏欣苑屏彥閣

九龍城德朗邨德璋樓

葵涌葵盛東邨盛樂樓

長沙灣昇悅居 5 座

何文田何文田邨逸文樓

東涌裕東苑賀東閣

秀茂坪寶達邨達佳樓

元朗洪福邨洪悅樓

將軍澳叠翠軒 4 座

東涌逸東二邨謙逸樓

慈雲山慈愛苑愛寧閣

將軍澳清水灣半島 7 座

上水彩園邨彩湖樓

將軍澳蔚藍灣畔 7 座

沙田水泉澳邨嶺泉樓

沙田駿景園 1 座

北角富澤花園富慧閣

青衣灝景灣 11 座

半山區干德道22 號慧豪閣 2 座

馬鞍山錦英苑錦雅閣

茶果嶺麗港城 33 座

荃灣海濱花園海逸閣

馬鞍山新港城 J 座

柴灣藍灣半島 5 座

黃竹坑南濤閣 1 座

黃大仙啟德花園 5 座

鰂魚涌康怡花園 E1 座

元朗新時代中城 M6 座

長沙灣蘇屋邨海棠樓

大角咀港灣豪庭 3 座

藍田康栢苑金栢閣

深水埗澤安邨麗澤樓

牛頭角得寶花園 F 座

屯門富泰邨逸泰樓

青衣長安邨安清樓

柴灣仁樂大廈 B 座

上環康威花園 A 座

荔枝角清麗苑麗建閣

秀茂坪曉光街44 號富華閣

青衣美景花園 6 座

土瓜灣馬頭涌道 111-127 號錦華大廈

半山區堅道 46 號御景臺

沙田沙田第一城 10 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

大埔廣福邨廣祐樓

大埔大埔中心 11 座

大埔大埔中心 12 座

觀塘安達邨賢達樓

長沙灣泓景臺 8 座

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記者：黃穎津