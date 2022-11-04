【無人機偷拍】6月起操作小型無人機須註冊　民航處：逾1.3萬人登記為遙控駕駛員

▲ 6月起操作小型無人機須註冊，民航處稱可助追查機主協助執法

警方今在黃大仙區拘捕26歲姓吳本地男子，涉嫌操作無人機拍攝住宅或酒店內的人士，內存超過20條不雅影片。民航處回覆TOPick查詢表示，不評論個別個案，但補充指自今年6月1日起，法例已規定操作的不超過250克的小型無人機和負責操作小型無人機的駕駛員都必須向民航處註冊，有助追查小型無人機機主和遙控駕駛員，可同時協助執法人員處理與小型無人機有關，包括《小型無人機令》以外的其他規定及要求。

民航處表示，法例第448G章《小型無人機令》今年6月1日生效，除了按照相關規定操作的「甲一類」小型無人機（重量不超過250克的小型無人機），其餘用於各類操作的小型無人機和負責操作小型無人機的駕駛員都必須向民航處註冊。新規例實施至今約五個月，已有逾1.6萬人透成功註冊，當中逾1.3萬名人士登記為遙控駕駛員。

在新法例下，民航處及警方均被賦予執法權力。民航處會繼續透過多方面的工作，包括跟進投訴和個案等執行《小型無人機令》，並在有需要時採取聯合行動，以保障航空及公眾安全。

除相關民航法例外，任何人士放飛小型無人機時必須遵守其他香港法例。在《小型無人機令》下有關註冊和標籤的規定，有助追查小型無人機機主和遙控駕駛員，可同時協助執法人員處理與小型無人機有關，包括《小型無人機令》以外的其他規定及要求。

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記者：鄧凱文