【碳中和】可持續航空燃油貴價但有市　國泰分析引入對票價影響

▲ （梁偉榮攝）

全球力爭碳中和，各國航空業聚焦以可持續航空燃油（SAF）取代傳統化石燃料。但SAF礙於供應少、價格貴難以普及，荷蘭皇家航空公司僅將0.5%燃油轉作SAF，每張機票便要加價逾20元。

本港航空業龍頭國泰航空早前承諾，在2030年前將SAF用量提升至總燃料用量的10%。國泰永續發展及企業責任總監張承恩表示，採用SAF時會平衡成本，由於目前用量不多，對票價影響有限。她又指，SAF是國際航空業界未來數十年最重要的減碳方案，隨產量增加，價格有望回落，惟亞洲區對SAF的投資及應用不及歐美，成為SAF普及化的樽頸，希望港府制定相關政策，幫助航空業減排。

國際航空業界正積極制定減排策略，國泰所屬的國際航空聯盟「寰宇一家」已定下目標，成員公司需於2030年前，將10%航空燃油改用SAF。另外，法荷航空集團所屬的荷蘭皇家航空公司，今年起已在史基浦機場的燃油系統中，添加0.5%的SAF，用於從阿姆斯特丹起飛的每個航班。

所謂SAF，即由各類可回收廢料、廢油轉化而成的生物燃油或綠色燃油。由於SAF技術全球未算普及，未有廠房大規模投產，所以SAF的價格較傳統化石燃油貴。據荷航官網資料，SAF的價格比化石煤油貴3到4倍，盡管其用量只有0.5%，但成本要轉嫁消費者，每張機票價格便要增加數歐元，即逾20港元。

國泰永續發展及企業責任總監張承恩接受訪問時指出，國泰現正增加SAF用量，但由於亞洲沒有固定供應網絡，要「散買」再將SAF運送到香港機場使用，物流成本較高。

國泰未有透露現時採購SAF的成本，但張承恩表示會平衡成本因素，航班於SAF供應量較多的國家補給時才會採用SAF，減少對機票影響，「尤其現時用量還少，所以不會對票價造成大影響。」

她又指，歐美國家正大力發展相關產業鏈，例如有政府表明未來10年會有政策扶持及資助，要求航空公司使用一定用量的SAF等；她相信隨着SAF供應增加，價格會降至可負擔水平。

機管局亦留意到SAF的需求，已在機場提供相關加油基礎設施，供國泰及其他航空公司於機場接收、儲存及使用預先混合的可持續航空燃料。但張承恩表示，現階段仍要靠國外機場供應，才能達成10%SAF使用量目標。

展望未來，航空業界終要配合碳中和目標，進一步增加SAF用量，她希望政府能作更多政策支持，以助航空業採用SAF，同時推動燃料供應商作相關投資開發。

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記者：陳梓蔚