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【昏迷女童】7歲天瑜留院兩年半終回家　一家四口團聚爸爸感慨︰再辛苦都値得

兒童健康 10:27 2022/11/05

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7歲天瑜留院兩年半終回家與父母哥哥團聚。（圖片來源︰fb「天瑜醫療事故關注組」）

本港7歲女童周天瑜歷醫療事故，全身癱瘓臥床留院逾兩年半。天瑜爸爸一直在社交平台更新女兒的消息，日前預告天瑜終於可以回家，他今日（5日）早上就分享天瑜回家後的照片，令一眾關心天瑜的網民都非常感動，她終於可以回家跟爸媽和哥哥團聚，不再只看著醫院冷冰冰的天花板。

最新影片︰

天瑜首日回家睡得香甜

天瑜爸爸本周四（3日）在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文字帖宣布，「小天瑜明天終於可以回家了」，他表示女兒經歷了兩年半的留院治療，昨日（4日）就可以一家團聚。他更指還没把這個她消息告訴天瑜，希望給她一個大驚喜。

直至今日（5日）上午天瑜爸爸再次發帖文，分享了天瑜回家後的情況，只見她在自己房間的床上睡得香甜。爸爸稱天瑜回家後的第一晚，整天的情况就是「忙，亂，累」，他只睡了兩個小時，一早起床又要餵藥。不過，看到女兒回家就夠了，他寫道︰

看到寶貝女兒睡得很甜的樣子，再辛苦都値得。

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為女兒學急救及照顧方法

天瑜的醫療事故一直受到關注，她患上橫紋肌肉瘤，在4歲時腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，其後昏迷成為植物人，一直在留院至今有2年半。

爸爸原定於9月中的中秋節後可接女兒回家，經過跟醫生討論後，考慮種種原因，忍痛決定稍為推遲天瑜回家的日子，直至昨日（4日）終於可以出院了。天瑜父母早前忙著準備接天瑜回家的事宜，新公屋已準備好配置外，也學習了急救，以及在醫院學習如何照顧女兒。一切準備就緒，他們終於等到天瑜回家的日子。

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責任編輯︰王明芳

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