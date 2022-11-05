【香港小姐2022】前妻爆林俊賢為聲譽勉強結婚　林鈺洧母揭家暴：被打到面腫發燒

星二代林鈺洧（Denice）參選今年的香港小姐奪冠後，不斷被翻出負面新聞。近日Denice的生母Jasmine接受傳媒訪問，重提前夫林俊賢於女兒8歲時突然失蹤，更傳出當年涉及家暴一事。

林俊賢向傳媒澄清事件，指當年因財困才不顧而去，又指家暴只是「還手」，Jasmine聞言感不忿，向傳媒揭發當年家暴內容，包括她被打至面腫要求醫，又斥林俊賢為聲譽而跟她結婚，與Denice重逢時更要求與女驗DNA令Jasmine大感侮辱。

【香港小姐2022】林俊賢被指當年不理8歲林鈺洧 直指前妻說法與事實不符

最新影片推介：葛綽瑤專訪

早前林俊賢前妻、Denice生母Jasmine接受訪問，重提當年林俊賢答應與她共同撫養年僅8歲的Denice，隨後突然失蹤的林俊賢近日就此作出回應，解釋自己當年因財困才不顧而去。

Jasmine對於家暴傳聞本來不作回應，而林俊賢則以「還手」來形容家暴事件，挑起Jasmine的神經，於是她再向傳媒揭發30年前的家庭事。

被打至面腫

一直被當作「影子女友」的Jasmine當年與林俊賢就著此問題爭執，她指自己只以一般女性的力道去推了男方一下，卻被男方以一把掌打飛，有暈眩情況甚至發燒，翌日更要去求醫，醫生更詢問她要否幫忙報警。

到二人相戀的第5年，Jasmine意外懷孕，當日工作在走下坡的林俊賢經常把情緒發洩在其身上，又質疑Jasmine用懷孕把他綁著，更要求她進行墮胎手術。Jasmine指林俊賢後來為了自己的名聲，才決定與她到英國結婚，只為得到一張結婚證書來打發記者。

【香港小姐2022】傳欠50萬卡數靠港姐獎金還債 林鈺洧澄清上門鬧爆情敵一事

到Denice出生未夠10個月，二人在一次爭吵中，Jasmine指林俊賢還把女兒拖下水，他突然貼著女兒的臉叫她起來加入對話。去到最後一次的導火線，是有晚夜深Jasmine聽到林俊賢手執木棒在家裡不斷發出聲響，又大聲播音樂，Jasmine示意他不要吵著女兒睡覺，反被林俊賢揮動木棒恐嚇，最後要報警護送母女離開。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

驗DNA

Jasmine表示一切已成過去，重提往事是因為看到需要道歉的人卻想用「語言藝術」來推卸責任，又爆出在Denice 15歲與林俊賢重聚時，他曾要求女兒跟他去驗DNA，令Jasmine覺得是極大的侮辱。

至今未有再婚的Jasmine把所有青春拿來照顧女兒，又表示為了讓愛女健康快樂地成長，所以從來沒有告訴她父母之間的事，又希望傳媒不要就事件追訪Denice，認為她左右為難。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R