【新冠疫苗】4間接種中心下周三提供復必泰疫苗幼兒配方 明起開放預約
社會 11:02 2022/11/05
政府宣布，由下周三(9)日起，4間兒童社區疫苗接種中心將為6個月至4歲的幼童提供接種復必泰疫苗幼兒配方服務。家長或監護人可由明日（6日）上午9時開始為幼童進行預約。
公務員事務局局長楊何蓓茵表示：政府自8月4日起已調低接種科興疫苗的最低年齡至6個月。隨着復必泰疫苗幼兒配方供港，接種復必泰疫苗的最低年齡已調低至6個月，為家長提供多一個選擇。兒童抵抗力較弱，一旦不幸感染新冠病毒情況可以非常嚴重，康復後，亦有可能出現中、長期後遺症。接種疫苗可以減低重症和死亡的風險，呼籲家長為子女健康着想，把握機會盡快為子女預約接種新冠疫苗。
因應復必泰疫苗幼兒和兒童配方仍需要特別的稀釋程序，12歲以下幼兒和兒童必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，中心不設「即日籌」，家長須提前網上預約。
該4個地點包括：
- 香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心
地址：九龍灣承昌道1號香港兒童醫院臨床服務大樓（B座）地下
- 香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（逢星期二及日）
地址：黃竹坑南風徑1號
- 香港中文大學醫院（逢星期二、四及六）
地址：沙田澤祥街9號
- 林士德體育館
地址：葵涌興芳路176號
年齡6個月至4歲兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔8個星期，在知情同意下並考慮個人風險和好處後，有個人需要人士的接種間距可以縮短至最少3星期，而第二劑與第三劑應相隔3個月。
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責任編輯：蘇文軒