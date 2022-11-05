【寵物標本】主人不捨愛犬離世　委託標本師剝皮毛製地毯惹爭議

▲ 主人不捨愛犬離世，委託標本師剝皮毛製地毯惹爭議。

面對寵物離世，很多主人都會以不同方法紀念牠們，澳洲一個家庭在金毛尋回犬離世後，委託動物標本師將皮毛製成地毯，不過此舉卻惹來爭議，有網民直呼「不安」，而負責製作的標本師則認為有助主人走出傷痛。

最新影片：

綜合外媒報道，澳洲墨爾本一間動物標本製作公司「Chimera Taxidermy」早前於社交平台分享影片，指獲當地一個家庭委託，將離世的金毛尋回犬皮毛剝下製成地毯。

漂亮的金毛尋回犬被保存為地毯，留給牠的家人，終於準備好回家了。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過影片發布後，網民反應兩極，有人認為此舉可保留寵物生前的模樣，對於主人來說是一種不錯的紀念方法，但亦有網民直言不安，且不尊重動物，「不能接受，太可怕了」、「寵物過世了就讓牠好好走」。

標本公司的負責人兼標本師Maddy Grant表示，製作寵物標本在近5年愈來愈流行，但對很多人來說依然很陌生。她解釋，動物皮毛經過鞣製成皮革後，可保存多年不會脫落。她亦認為，寵物標本是一種可用作療傷的紀念品，有助主人走出傷痛。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

責任編輯：羅嘉欣