【公屋富戶】友人周身名牌揸法拉利住700呎公屋 　港男揭報稱無收入供養長幼避查

本港公屋一屋難求，不少港人寧願放棄筍工或原有福利，來符合現行公屋政策的上樓要求，更要苦候好幾年才獲編配公屋。不過，一名港男卻在討論區大吐苦水，批評公屋編配政策存在漏洞、極不公平。他透露早前結識一名新移民友人，對方不單全身名牌，平日以法拉利跑車代步，甚至主動用跑車接載事主兜風，相當富貴。

雙方傾談之下，港男才驚覺對方住在700呎的豪裝公屋，由於對方都把資產留在內地，平時出門只用現金，又以需供養仔女和長者為由，成功避過房屋署家訪。

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新移民友人資產留在內地

事主早前於討論區「親子王國」發文指，最近認識一名新移民朋友，發現對方非常富貴，滿身名牌名錶和駕駛法拉利出入，但竟住在700呎的公屋單位，內部裝潢更極盡奢華，令事主感到十分驚訝。事主追問之下，才發現對方非常懂得如何走法律罅，不單將資產都留在內地，平時又會投資比特幣，令政府根本無法查出。

他又指出，房屋署曾派人家訪友人，但對方出門只會用現金，又報稱沒有收入、要供養子女和長者需要，因此資產總值並無超額，成功避過政府審查。

確實論條件就真係唔夠佢哋犀利，佢哋直程冇收入，跟住仲要有仔女、老人家，怪不得佢哋排隊咁快。

網民︰公屋富戶豪裝單位

帖文一出，引起網民熱烈討論。不少網民質疑事件真偽，認為新移民朋友的富貴程度應該很早便會被查，著事主既然覺得不公平，應該主動向政府舉報。有網民亦表明曾目睹身邊的公屋住戶單位裝修豪華，開支遠超政府規定的資產限額。

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根據房屋委員會的網站顯示，在富戶政策下，公屋住戶需申報入息、個人總資產淨值等項目，包括物業、存款、現金及借貸、投資及車輛（如私家車、小型貨車等），其入息不得超出入息限額之5倍，而家庭總資產淨值亦不得超出入息限額之100倍，否則便須遷出公屋單位。

至於香港以外的資產，公屋住戶如在香港以外擁有土地／物業等資產，必須在每兩年申報中計入從該土地／物業所獲取的收入及其淨值，以評估有關家庭的入息及資產淨值水平有否超出限額。不論是空置、自用或出租，均須申報收入。若有關住戶的入息或資產淨值水平超出相關限額，同樣須按規定遷出公屋單位。

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責任編輯︰王明芳