  • 22°C
香港時間 : 20221105日 (週六) 12:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【0+3】姚柏良指0+3對旅遊業提振有限　倡當局盡快鬆綁

社會 11:36 2022/11/05

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

旅遊界立法會議員姚柏良表示，雖然本港放寬入境檢疫「0+3」，但對整體旅遊業的提振作用有限，近8成旅行社業務僅恢復至疫情前的1成或以下，目前只有主力外遊的旅行社有起色，入境遊、郵輪、會展業務等仍是零進展。

姚柏良今日(5日)在電台節目提到，持黃碼人士可以上班上學，但不能到博物館參觀，做法不合理。業界有向當局建議容許入境旅行團以「團進團出」方式到食肆或特定景點，但如果當局仍然要求入境旅客需要在機場及抵港後指定日子進行核酸檢測，很難說服遊客來港，期望當局在國際金融投資峰會結束後，如果疫情無反彈，可盡快鬆綁。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府取消食肆營業時間限制，對餐飲業有一定幫助，但整體生意尚未全面恢復，尤其是入境檢疫「0+3」下反而多了市民外遊，未有計劃外遊的市民就算在港，亦不想過多消費，對餐飲業造成衝擊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

疫情 姚柏良 電台 電台節目 旅行團 機場 黃家和 郵輪 博物館 餐飲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾