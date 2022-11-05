【0+3】姚柏良指0+3對旅遊業提振有限　倡當局盡快鬆綁

旅遊界立法會議員姚柏良表示，雖然本港放寬入境檢疫「0+3」，但對整體旅遊業的提振作用有限，近8成旅行社業務僅恢復至疫情前的1成或以下，目前只有主力外遊的旅行社有起色，入境遊、郵輪、會展業務等仍是零進展。

姚柏良今日(5日)在電台節目提到，持黃碼人士可以上班上學，但不能到博物館參觀，做法不合理。業界有向當局建議容許入境旅行團以「團進團出」方式到食肆或特定景點，但如果當局仍然要求入境旅客需要在機場及抵港後指定日子進行核酸檢測，很難說服遊客來港，期望當局在國際金融投資峰會結束後，如果疫情無反彈，可盡快鬆綁。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府取消食肆營業時間限制，對餐飲業有一定幫助，但整體生意尚未全面恢復，尤其是入境檢疫「0+3」下反而多了市民外遊，未有計劃外遊的市民就算在港，亦不想過多消費，對餐飲業造成衝擊。

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責任編輯：蘇文軒