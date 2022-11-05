【星光背後】不想生命遺憾相愛25年決定結婚　蘇玉華仍然叫老公潘燃良做「潘生」

▲ 不想生命遺憾相愛25年決定結婚，蘇玉華仍然叫老公潘燃良做「潘生」。

有份參演電影《正義迴廊》的蘇玉華（阿蘇），近日落力為電影宣傳。於今日（5日）接受電台節目《星光背後》主持梁泰來的訪問。

期間提起兩年前決定與潘燦良結束25年愛情長跑，步入禮堂成為「潘太」，阿蘇直言至今仍未習慣稱對方為老公，或者被稱為潘太：「會周身唔聚財。」

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1994年由劇場轉簽TVB成一線花旦的阿蘇，於2017年約滿回歸劇場，聯同張志偉、潘燦良組成「Project Roundabout」，先後完成《謊言》、《她媽的葬禮》和《親親麗南》三齣經典舞台劇。

過去5年來，阿蘇有不少身份上轉變，除了身兼劇場幕前幕後，又變身教師到浸大表演系教書。更大的轉變是變身「潘太」，於2020年與拍拖25年的潘燦良登記註冊結婚。

當年，阿蘇憑電影《我和春天有個約會》一炮而紅，最近她隔年出山拍電影，聯同林海峰（Jan）及一眾演藝師弟師妹合演何爵天執導的《正義迴廊》。

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阿蘇談及因為《正義迴廊》劇本非拍不可外，亦分享了5年前入50歲仍決心離巢的心態：「我這個人不需要安全網，是去到人生某個位置，我想做的角色都做了，是時候要去試其他工作。」

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阿蘇指《正義迴廊》是她與林海峰首次合作，擦出不少火花，節目中，她更踢爆近年多次演出舞台劇的林海峰，主動爭取與她合作重演《謊言》一劇：「三齣劇我自己最滿意是《謊言》，因為到今天，仍然有人叫我重演。阿Jan都有跟我說，原來他看完之後，亦很想演阿燦的角色，他說：『做啦！我好想做呀！』（他想像潘燦良般露股？）哈！他很想露股呀！」

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未慣做潘太



對於兩年前榮升潘太，阿蘇指至今仍稱丈夫作「潘生」，她說：「我真的不習慣叫潘燦良做老公！我仍然叫他潘先生。有人叫我潘太，我都好不慣，更怕有人叫我做阿嫂，會周身唔聚財。」

拍拖兼同居多年，阿蘇曾揚言與潘澯良結不結婚也沒所謂，至於兩年前突然有衝動登記註冊，她坦言先是疫情令兩口子閒下來思考：「疫情間，我們為劇場界做了《不日上演》企劃後，感覺做了件很有意義的事，之後就想到自己生當中，還有什麼要為自己完成呢？就想到結婚，大家都覺得可以，就不如做啦！我們只做了最簡單手續，去律師樓簽字，雙方家長見證，staycation了兩天完成。其實至今，雙方家長還沒吃過一餐飯，因為之前限聚嘛。」

原來，促使二人註冊變成有法律效力的夫妻關係的另一主因，是因為經歷了一劇場好友突然離世：「是2019年我們做《親親麗南》時，一個幫我們做票務的好朋友突然離開。我們好傷心好傷心！趕到醫院，只能看見他的另一半落完口供抱著我們狂哭，我好記得他好大力的攬著我在耳邊說：『我甚麼都不是！不是他甚麼人！不能為他做任何決定！』我好震撼！那情景一直纏擾我，坦白是直接導致我跟潘燦良考慮註冊結婚，因為人生到最後一刻，最親密的人都不能為你決策，是很淒涼的一回事。」

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