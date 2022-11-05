【幼兒安全】家長出街拖狗懶理幼童墮後　好心人憂衝出馬路︰狗仔重要啲？

▲ 有家長出街拖狗仔，卻沒理會同行的幼童墮後。

家長帶小朋友外出，要留意他們的安全，以免發生危險。有網民在社交媒體投稿稱，有家長出街拖狗仔，卻沒理會同行的幼童墮後，他擔心小朋友衝出馬路，因此尾隨對方默默保護。

該名網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享了一張照片，可見在街頭有一名女子拖著狗仔，距離她後面幾個身位有一個小朋友，從衣著打扮應是女童，目測約3歲左右。網民問「人仔或狗仔邊個重要啲？」他估計很多人都會答「一樣咁重要」，可是他認為︰

明顯地，呢位女士心目中狗仔重要好多，佢寧可拖狗唔拖人。

尾隨默默保護小朋友

網民估計小朋友僅得歲幾，當時她手握一個波仔行得很慢，他指在小朋友前方的女子並非工人姐姐，對方健步如飛，而且「望都唔望下個小朋友」，令他擔心小朋友的安全。他表示︰

因為我驚小朋友跌咗個波而會衝出去馬路，我惟有緊貼住佢……

當他尾隨小朋友100米左右，聽到前方的女子對小朋友大叫「行快啲啦」。他指因這名女子態度惡劣，才「忍唔住去影低佢」。

網民︰俾拐子佬抱走都唔知

投稿引來網民熱議，有網民指事發點在元朗的朗屏8號，事件中家長的做法惹來批評，有人表示「知唔知好危險？」、「俾拐子佬喺後面抱走都唔知」、「唔拖唔緊要，但最起碼要望住個小朋友」、「唔好到有意外發生後，先埋怨別人」、「兩隻手一手一個應該唔會好難」。

不過，也有網民認為投稿者只是網上公審，留言「樓主唔係看圖作文，就係先入為主啦」、「自己睇唔過眼，就影低放上網公審去爭取認同」。有網民建議事發當時應上前勸喻家長，更直接有效，反問「公審的意義是甚麼？」。點擊睇更多網民意見︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰王明芳